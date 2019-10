Nuotrauka tviteryje prezidentas pasidalino trečiadienį.

Internetas ūžia, kad tokia fotografija – pati geriausia melagingų naujienų apibrėžimo iliustracija.

Vaizdelyje matoma, kaip prezidentas ant belgų aviganio, padėjusio sučiupti ir nukauti „Islamo valstybės“ lyderį Abu Bakr al Baghdadi, kaklo kabina medalį. Tik to niekada nebuvo.



Kažkas šuns atvaizdą nuotraukų redagavimo programa patupdė ant 2017 metais minėtąjį apdovanojimą gavusio Jameso McCloughano veido.

Originali nuotrauka daryta „Associated Press“, informuoja „The Washington Post“. Greta sudėtos nuotraukos nepalieka abejonių, kad tai vienas ir tas pats kadras.

Nors nuotrauka pasidalino ir D. Trumpas, pirminis jos šaltinis – konservatyvios krypties naujienų portalo „Daily Wire“ paskyra instagrame.

Nacionaliniu didvyriu laikomas šuo niekada nesilankė Baltuosiuose rūmuose. Skelbiama, kad, nors per teroristų lyderio neutralizavimo operaciją ir buvo sužeistas, jis jau grįžo į tarnybą.

„HuffPost“ susisiekė su Baltaisiais rūmais ir paprašė pakomentuoti sprendimą pasidalinti redaguota nuotrauka, tačiau kol kas atsakymo nesulaukė.

Pats J. McCloughanas teigia neprieštaraujantis, kad jo nuotrauka pakeista norint pagerbti šuns herojiškumą. 73 metų karo didvyris „The New York Times“ sakė, kad tokios nuotraukos pasidalijimą interpretuoja kaip faktą, jog prezidentas vertina šuns drąsą ir indėlį svarbioje operacijoje, todėl nesijaučia įžeistas.

Tačiau tokiu prezidento sprendimu nepatenkinti tviterio vartotojai.

If Barack Obama had done this, GOP leadership would call for him to be censured by the House. And yet...