Po naujojo Tuniso prezidento inauguracijos atleisti užsienio reikalų ir gynybos ministrai

Tuniso premjeras atleido užsienio reikalų ir gynybos ministrus, praėjus dviem savaitėms po to, kai Kaisas Saiedas buvo išrinktas naujuoju šios Šiaurės Afrikos valstybės prezidentu.

Kaip antradienį pranešė vyriausybė, premjeras Youssefas Chahedas atleido gynybos ministrą Abdelkarimą Zbidi ir diplomatijos vadovą Khemaiesą Jhinaoui.

Šie ministrai buvo laikomi artimais buvusio prezidento Beji Caido Essebsi aplinkos žmonėmis. Tuo metu K. Saiedas ir B. C. Essebsi turėjo politinių nesutarimų.

Be kita to, posto neteko ir Tuniso ekonominės diplomatijos ministras Hatemas Ferjani.

Šiuo metu vyksta intensyvios derybos dėl naujos vyriausybės formavimo.

Tunise praėjusią savaitę buvo prisaikdintas naujasis prezidentas K. Saiedas, per rinkimus netikėtai įveikęs politinio elito remtus kandidatus.

K. Saiedas, konservatyvių pažiūrų teisės profesorius, neturintis jokios ankstesnės politinės patirties, per spalio 13 dieną vykusį balsavimo antrąjį turą sulaukė didžiulės jaunesnių rinkėjų paramos.

Rinkimai buvo surengti liepą mirus Tuniso pirmajam laisvai išrinktam prezidentui B. C. Essebsi.