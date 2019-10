Erdoganas: armėnų genocido pripažinimas Atstovų Rūmuose yra bevertis papildyta 16.00

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas trečiadienį JAV Atstovų Rūmų sprendimą pripažinti armėnų genocidą pavadino „beverčiu“ ir „didžiausiu įžeidimu“ turkų tautai.

Turkijos užsienio reikalų ministras Mevlutas Cavusoglu taip pat nurodė, kad „JAV Atstovų Rūmai [taip] bando keršyti už su Vašingtonu ir Maskva pasirašytus susitarimus“ dėl kurdų kovotojų atitraukimo iš Sirijos, pranešė Turkijos žiniasklaida.

„Aš kreipiuosi į JAV visuomenę ir visą pasaulį: žingsnis, kuris buvo žengtas, yra bevertis, ir mes jo nepripažįstame“, – sakė R. T. Erdoganas, kalbėdamas per televiziją.

Anksčiau trečiadienį Turkija iškvietė JAV ambasadorių Ankaroje dėl antradienį JAV Atstovų Rūmų priimtos rezoliucijos, kuria oficialiai pripažįstamas armėnų genocidas Osmanų imperijoje Pirmojo pasaulinio karo metais.

„Mūsų tikėjimas draudžia genocidą, – sakė Turkijos lyderis. – Tokį kaltinimą mes laikome didžiausiu įžeidimu mūsų tautai.“

Turkija griežtai neigia kaltinimus genocidu ir sako, kad per Pirmąjį pasaulinį karą žuvo tiek armėnų, tiek turkų. Be to, Ankara šių aukų skaičių vertina šimtais tūkstančių.

Antradienį vykęs balsavimas buvo pirmas toks JAV Kongrese. Panašios rezoliucijos pastaraisiais dešimtmečiais ne kartą buvo teikiamos, bet niekada nebūdavo priimamos.

Pasmerkė ir Azerbaidžanas

Azerbaidžano valdžia trečiadienį pasmerkė JAV Atstovų Rūmų priimtą rezoliuciją, kuria oficialiai pripažįstamas armėnų genocidas Osmanų imperijoje Pirmojo pasaulinio karo metais.

„Smerkiame ir laikome šališka bei neteisinga JAV Atstovų Rūmų 296 rezoliuciją dėl išgalvoto armėnų genocido. Ši rezoliucija neturi jokio politinio, teisinio ir istorinio pagrindo ir buvo priimta proarmėniškų lobistinių grupių pastangomis“, – sakoma Azerbaidžano prezidento administracijos atstovo pranešime.

„Armėnija ir armėnų lobistinės grupės pavertė vadinamąjį „armėnų genocidą“ politinių spekuliacijų objektu. Šiuo tikslu jos bando paslėpti nusikaltimus, kuriuos įvykdė armėnai Pietų Kaukaze ir kituose regionuose. Todėl Armėnija nepriima Turkijos pasiūlymo, kad to laikotarpio įvykius tirtų bendra istorinė komisija“, – priduriama jame.

JAV Atstovų Rūmai antradienį 405 balsais prieš 11 priėmė rezoliuciją, kuria oficialiai pripažįstamas armėnų genocidas.

Dokumentą svarstymui pateikė kongresmenas Adamas Schiffas.

„Genocidų neįmanoma ignoruoti, nepriklausomai nuo to, ar jie vyko Osmanų imperijoje praėjusiame amžiuje, Trečiajame reiche praėjusio amžiaus viduryje ar Darfūre“, – pareiškė respublikonas Gusas Bilirakis, taip pat prisidėjęs prie dokumento teikimo Atstovų Rūmams.

Armėnai sako, kad masinės jų tautiečių žudynės 1915–1917 metais prilygsta genocidui. Šią poziciją palaiko apie 30 valstybių.

Minima rezoliucija nėra teisiškai įpareigojanti, bet šis kongresmenų žingsnis buvo skaudžiai sutiktas Ankaroje. JAV ir Turkijos santykiai pastaruoju metu yra gana įtempti.

Turkija nedelsdama reagavo į Atstovų Rūmų balsavimą ir atmetė „bereikšmį politinį žingsnį“, taip pat perspėjo, kad Vašingtonas rizikuoja pakenkti ryšiams „itin opiu metu“ tarptautiniam ir regioniniam saugumui.

Turkijos užsienio reikalų ministras Mevlutas Cavusoglu anksčiau trečiadienį kritikavo priimtą rezoliuciją. Socialiniame tinkle „Twitter“ jis pavadino Atstovų Rūmų sprendimą gėdingu ir sakė, kad tai yra bandymas „pasinaudoti istorija siekiant politinių tikslų“.