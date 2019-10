Turkija iškvietė JAV ambasadorių dėl Atstovų Rūmų sprendimo pripažinti armėnų genocidą

Turkija trečiadienį iškvietė JAV ambasadorių Ankaroje dėl ankstesnę dieną JAV Atstovų Rūmų priimtos rezoliucijos, kuria oficialiai pripažįstamas armėnų genocidas Osmanų imperijoje Pišmojo pasaulinio karo metais.

Kaip pranešė Turkijos užsienio reikalų ministerijos pareigūnai, JAV ambasadorius Davidas Satterfieldas buvo iškviestas į URM dėl „rezoliucijos, neturinčios jokio istorinio arba teisinio pagrindo“, taip pat dėl teisės akto, įpareigojančio paskelbti sankcijas Ankarai dėl jos pradėtos karinės operacijos Sirijos teritorijoje.

Armėnai sako, kad masinės jų tautiečių žudynės 1915–1917 metais prilygsta genocidui. Šią poziciją palaiko apie 30 valstybių.

Turkija griežtai neigia kaltinimus genocidu ir sako, kad per Pirmąjį pasaulinį karą žuvo tiek armėnų, tiek turkų. Be to, Ankara šių aukų skaičių vertina šimtais tūkstančių.