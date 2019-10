JAV sudavė dvigubą smūgį Turkijai: atliko beprecedentį žingsnį papildyta 09.00

JAV Atstovų Rūmai antradienį priėmė rezoliuciją, kuria oficialiai pripažįstamas armėnų genocidas, ir atliko simbolinį, bet beprecedentį žingsnį, supykdžiusį Turkiją.

Įstatymų leidėjams 405 balsais prieš 11 priėmus rezoliuciją, salėje pasigirdo džiaugsmingi šūksniai ir plojimai. Dokumentas, „patvirtinantis, kad Jungtines Valstijos fiksuoja armėnų genocidą“, yra pirmasis toks, priimtas JAV Kongreso.

Panašios rezoliucijos pastaraisiais dešimtmečiais ne kartą buvo teikiamos, bet niekada nebūdavo priimamos.

JAV įstatymų leidėjai sudavė dvigubą smūgį Turkijai, antradienį minėjusiai savo nacionalinę dieną. Kartu su rezoliucija dėl genocido buvo priimtas teisės aktas, įvedantis sankcijas Ankarai už jos pradėtą puolimą kurdų kontroliuojamoje teritorijoje Sirijos šiaurės rytuose, kuriam kelią atvėrė JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimas atitraukti iš ten amerikiečius karius.

Atstovų Rūmų pirmininkė Nancy Pelosi sakė, kad jaučiasi pagerbta kartu su savo kolegomis „prisimindama vienas didžiausių XX amžiaus žiaurumų: Osmanų imperijos įvykdytą daugiau kaip 1,5 mln. armėnų vyrų, moterų ir vaikų sistemingą nužudymą“.

Armėnai sako, kad masinės jų tautiečių žudynės 1915–1917 metais prilygsta genocidui. Šią poziciją palaiko apie 30 valstybių.

Turkija griežtai neigia kaltinimus genocidu ir sako, kad per Pirmąjį pasaulinį karą žuvo tiek armėnų, tiek turkų. Be to, Ankara šių aukų skaičių vertina šimtais tūkstančių.

Turkija nedelsdama reagavo į Atstovų Rūmų balsavimą ir atmetė „bereikšmį politinį žingsnį“, taip pat perspėjo, kad Vašingtonas rizikuoja pakenkti ryšiams „itin opiu metu“ tarptautiniam ir regioniniam saugumui.

„Esame įsitikinę, kad Turkijos draugai amerikiečiai, palaikantys aljanso ir draugiškų ryšių tąsą, pareikš abejonių dėl šios sunkios klaidos, , o atsakingieji bus teisiami Amerikos žmonių sąžinės“, – sakoma Turkijos užsienio reikalų ministerijos pranešime.

Tačiau Armėnijos premjeras Nikolas Pašinianas gyrė Atstovų Rūmų sprendimą ir per „Twitter“ parašė, kad tai yra „drąsus žingsnis, pasitarnaujantis tiesai ir istoriniam teisingumui, taip pat suteikiantis paguodą išgyvenusiųjų armėnų genocidą milijonams palikuonių“.

„Tai niekada nebepasikartos“



2017 metais JAV prezidentas Donaldas Trumpas neilgai trukus po savo prisaikdinimo pasmerkė armėnų žudynes kaip „vienus didžiausių XX amžiaus masinių žiaurumų“, bet, vadovaudamasis JAV ilgalaike praktika, nepavartojo žodžio „genocidas“.

D. Trumpo pirmtakas Barackas Obama 2008 metais, kai dar nebuvo išrinktas, žadėjo oficialiai pripažinti armėnų genocidą, bet taip ir neatliko tokio žingsnio per savo dvi kadencijas prezidento poste.

Tuo metu demokratų lyderė Kongrese N. Pelosi antradienį išsakė drąsų pareiškimą Atstovų Rūmuose ir pabrėžė, kad tiesa apie „pribloškiantį nusikaltimą“ pernelyg ilgai buvo neigiama.

„Šiandien aiškiai išdėstykime faktus šių Rūmų salėje, kad jie visam laikui būtų įrašyti į Kongreso knygą: armėnų atžvilgiu vykdytas barbariškumas yra genocidas“, – kalbėjo ji.

Demokratų kontroliuojami Atstovų Rūmai taip pat priėmė abiejų partijų paremtą priemonę, numatančią sankcijas aukšto rango turkų pareigūnams, atsakingiems už sprendimą šį mėnesį surengti puolimą Sirijos šiaurėje, taip pat vienam Turkijos bankui, siejamam su prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu. Ši priemonė taip pat įpareigoja D. Trumpo administraciją nubausti Ankarą už rusiškų oro erdvės gynybos sistemų įsigijimą.

Panašių sankcijų įstatymų projektas buvo pateiktas svarstyti respublikonų kontroliuojamam Senatui, bet balsavimo dar neįvyko.

Turkijos URM „griežtai pasmerkė“ Atstovų Rūmų sprendimą pritarti sankcijoms. Ministerijos teigimu, toks žingsnis „nežada nieko gera [abiejų NATO sąjungininkių] santykių dvasiai“ ir prieštarauja su JAV pasiektam susitarimui dėl Sirijos.

D. Trumpo administracija anksčiau buvo paskelbusi Turkijai švelnesnes baudžiamąsias priemones dėl įsiveržimo, bet netrukus jas atšaukė, Ankarai sutikus laikytis paliaubų.

Buvęs JAV viceprezidentas Joe Bidenas, siekiantis tapti Demokratų partijos kandidatų į prezidentus per 2020 metų rinkimus, gyrė Atstovų Rūmų sprendimą dėl armėnų.

„Pripažindami šį genocidą atiduodame duoklę jo aukų atminčiai ir prisiekiame: tai niekada nebepasikartos“, – parašė jis socialiniame tinkle „Twitter“.

Rezoliucija taip pat buvo sveikinama ne vien politikos sluoksniuose. Armėnų kilmės JAV televizijos realybės šou žvaigždė Kim Kardashian po balsavimo per „Twitter“ parašė savo sekėjams: „Šis klausimas yra asmeniškas man ir milijonams armėnų, kurie yra genocidą išgyvenusiųjų palikuoniai“.

Remiantis kai kuriais skaičiavimais, Jungtinėse Valstijose gyvena nuo 500 tūkst. iki 1,5 mln. armėnų kilmės žmonių.