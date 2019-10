Per reidą prieš IS vadeivą JAV pajėgos sučiupo du žmones

Du vyrai buvo paimti į nelaisvę per JAV specialiųjų pajėgų operaciją Sirijoje, kurios metu buvo nukautas džihadistų judėjimo "Islamo valstybė" (IS) pagrindinis vadeiva Abu Bakras al Baghdadi, pirmadienį nurodė vienas aukšto rango amerikiečių kariškis.

"Per šią užduotį [į nelaisvę] buvo paimti du suaugę vyrai", - per spaudos konferenciją Pentagone sakė Štabų vadų komiteto pirmininkas Markas Milley.

"Jie yra mūsų rankose, saugiame objekte", - pridūrė jis.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį paskelbė, kad per JAV specialiųjų pajėgų naktinį reidą A. B. al Baghdadi žuvo „kaip šuo“. Pasak jo, per šį reidą buvo nukauta daug IS džihadistų žuvo, o A. B. al Baghdadi detonavo prie jo kūno pritvirtintą bombą, kai vadeiva buvo užspeistas tunelyje.