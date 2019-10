Garsus britų muzikantas traukinyje paliko šimtų tūkstančių eurų vertės smuiką

Viena Didžiosios Britanijos geležinkelio bendrovė pirmadienį pranešė, kad padeda garsiam britų smuikininkui ieškoti 310 metų senumo smuiko, kurį jis netyčia paliko traukinyje.

Londono priemiestinių traukinių transporto bendrovė bendradarbiauja su policija, ieškančia 250 tūkst. svarų (289 tūkst. eurų) įvertinto instrumento.

Garsus muzikantas Stephenas Morrisas styginių instrumentų meistro Davido Tecchlerio 1709 metais sukurtą instrumentą traukinyje paliko praėjusį antradienį.

„Darome viską, ką galime, kad rastume brangųjį Stepheno smuiką“, – sakoma bendrovės „Southeastern“ pranešime.

„Mūsų kolegos neriasi iš kailio, kad sužinotume, kas jam atsitiko“, – nurodoma jame.

Traukinių bendrovė pridūrė, kad jos darbuotojai ir Britų transporto policijos pareigūnai peržiūri traukinio ir stočių apsaugos kamerų įrašus.

S. Morrisas praeitą savaitgalį turėjo griežti šiuo smuiku koncertuodamas su Karališkosios filharmonijos orkestru dviejuose Andreos Bocelli koncertuose, pranešė BBC.

Instrumentą šiems pasirodymams muzikantas pasiskolino iš savo sutuoktinės, kuri taip pat yra profesionali smuikininkė.

Visuomeniniam transliuotojui BBC S. Morrisas sakė, jog buvo visiškai „sukrėstas“, kad paliko antikvarinį smuiką traukinyje, išlipęs su savo dviračiu pietryčių Londone esančiose stotyje.

„Sukrėtė, kad jį palikau. Jis ne tik yra vertingas, bet dar ir mano pragyvenimo šaltinis“, – sakė muzikantas BBC.

„Aš buvau tik jo prižiūrėtojas – vienas iš daugybės juo grojusiu žmonių, ir tikėjausi ilgainiui jį perduoti kitam smuikininkui, – kalbėjo muzikantas. – Jaučiausi, lyg man būtų nukirsta ranka.“

Muzikantas, grojęs įgarsinant muzikinius takelius tokiems filmas kaip „Žiedų valdovas“ (The Lord of the Rings) arba juostos apie Džeimsą Bondą, ir muzikavęs su Davidu Bowie bei Stevie Wonderiu, maldauja grąžinti pamestą instrumentą.

D. Tecckleris priklausė garsiajai Romos smuikadirbių mokyklai, garsėjusiai XVII ir XVIII amžiais.

S. Morrisas šį instrumentą įsigijo 2003 metais, neseniai smuikas buvo restauruotas.