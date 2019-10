Turkija sulaikė 20 su IS siejamų užsieniečių

Turkijos teisėsauga pirmadienį sulaikė 20 užsieniečių, įtariamų ryšiais su „Islamo valstybe“ (IS), praneša valstybinė „Anadolu“ naujienų agentūra.

Užsieniečiai sulaikyti praėjus dienai po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie IS lyderio Abu Bakro al-Baghdadi žūtį per JAV karinių pajėgų specialiąją operaciją Sirijos šiaurės vakaruose, rašo „Reuters“.

Turkijos viduje operacijos prieš žmones, įtariamus ryšiais su „Islamo valstybe“, yra gana dažnos, todėl neaišku, ar sulaikymai yra susiję su A. B. al-Baghdadi žūtimi.

„Anadolu“ teigimu, teisėsauga atpažino 20 su IS siejamų užsieniečių, kurie į Turkiją pateko neteisėtai kirtę sieną.

Pasak Turkijos naujienų agentūros, įtariamieji buvo sulaikyti auštant sostinėje Ankaroje, jie bus perduoti migracijos tarnyboms ir deportuoti iš šalies.

IS yra teroristinė grupuotė, rengusi išpuolius penkiuose žemynuose vardan ekstremistinės islamo interpretacijos, šokiravusios įprastus musulmonus.

A. B. al-Baghdadi mirtis yra stiprus smūgis grupuotei, kuri prarado turėtas pozicijas. Kol kas neskelbiama apie A. B. al-Baghdadi įpėdinį. Nepaisant lyderio mirties, daugelis pasaulio valstybių perspėja, kad kova su IS – nebaigta, o grupuotė esą gali bandyti keršyti.