Per šaudynes Teksase žuvo du ir sužeista 14 žmonių

BNS

Per šaudynes per „Texas A&M University-Commerce“ vakarėlį, kuris vyko už universiteto miestelio teritorijos, žuvo du ir buvo sužeista mažiausiai 14 žmonių, pranešė vietos šerifo tarnybos pareigūnas.

Šaudynės įvyko prieš pat vidurnaktį Grinvilyje, esančiame už maždaug 24 kilometrų į pietvakarius nuo universiteto, pranešė Hanto apygardos šerifo tarnybos vyriausiasis pavaduotojas Buddy Oxfordas. Šaulys dar nesulaikytas, nurodė jis. Pareigūno teigimu, šaudynės prasidėjo praėjus maždaug penkiolikai minučių po to, kai pareigūnai atvyko į vietą, reaguodami į pranešimą apie nelegalų parkavimą. Pareigūnai išgirdo šūvius, sklindančius iš už pastato, tačiau negalėjo nustatyti, ar buvo šaudoma pastato viduje, ar išorėje. Vėliau pastato viduje pareigūnai aptiko du negyvus žmones. 14 žmonių vėliau buvo gydomi ligoninėse dėl įvairaus laipsnio sužeidimų. B. Oxfordas šaulio aprašymo nepateikė. Sekmadienio rytą pareigūnai jo vis dar ieškojo.

