Dienraščio „Maariv“ žurnalistas Yossi Melmanas „Twitter“ rašė, kad į Saudo Arabijos karalystę, nepalaikančią jokių diplomatinių ryšių su Izraeliu, ko gero, aptarti padėties Sirijoje, galėjo skristi Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu arba užsienio slaptosios tarnybos „Mossad“ vadas Yossi Cohenas.

„Haaretz“ žurnalistas Avi Scharfas „Twitter“ rašė, kad tokio pobūdžio kelionė yra „itin retas dalykas“.

Jis pažymėjo, jog maždaug panašiu laiku Rijade buvo Jungtinių Valstijų gynybos sekretorius Markas Esperis, ir spėliojo, ar JAV registruotas lėktuvas atgabeno pareigūną „trumpam trišaliui susitikimui“.

