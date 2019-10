Du bombonešiai, galintys paleisti branduolinių raketų, yra pirmieji tokie, kada nors nusileidę Pietų Afrikos Respublikoje.

Juos lydėjo Pietų Afrikos Respublikos naikintuvai. Nusileidimas planuotas, kaip teigiama šalies gynybos pajėgų išplatintame pareiškime, Čvanės mieste esančioje „Waterkloof“ karinėje bazėje.

Į Pietų Afrikos Respubliką ta proga atskrido ir daugiau Rusijos karinių orlaivių. Remiantis išplatinta informacija, bombonešiai iš pradžių turėjo leistis anksčiau.

Kaip teigia Pietų Afrikos Respublikos gynybos ministerijos atstovai, dvišaliai Rusijos ir Pietų Afrikos Respublikos santykiai pirmiausia paremti abiem šalims naudinga bendrais interesais paremta partneryste. Rusijos gynybos ministerija išplatino panašų pranešimą.

Branduolinių bombonešių atvykimas į Pietų Afrikos Respubliką sutampa su šią savaitę Vladimiro Putino kuruojamu Afrikos viršūnių susitikimu – tai pirmasis toks Rusijos organizuojamas renginys. Maskva dėl įtakos Afrikoje varžosi su Pekinu.

