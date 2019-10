Rusijos ir Afrikos viršūnių susitikimą organizavęs Putinas siekia didinti Maskvos įtaką

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį priėmė dešimtis Afrikos valstybių lyderių per pirmąjį Rusijos ir Afrikos aukščiausio lygio susitikimą, atspindintį naujas Maskvos pastangas didinti savo įtaką šiame žemyne, pasižyminčiame „milžinišku augimo potencialu“.

V. Putinas ir Egipto prezidentas Abdel Fattahas el Sissi pirmininkauja dviejų dienų viršūnių susitikimui, kuriame dalyvauja 43 iš 54 Afrikos valstybių lyderiai, o kitoms šalims atstovauja kiti aukšto rango pareigūnai.

Kremliaus vadovas sakė, kad Rusijos prekybos su Afrikos šalimis apyvarta per pastaruosius metus išaugo dvigubai ir viršijo 20 mlrd. JAV dolerių. V. Putinas atkreipė dėmesį, kad „šito aiškiai nepakanka“, ir išreiškė pageidavimą, jog per ateinančius 4–5 metus prekybos apimtys išaugtų dar „mažiausiai“ dvigubai.

A. F. el Sissi savo ruožtu ragino Rusijos įmones didinti savo investicijas Afrikoje.

„Dabar tam – palankus momentas“, – teigė jis.

Rusija pastaraisiais metais nuosekliai plėtė savo įtaką Afrikoje, naudodamasi iš pažiūros mažėjančiu JAV dėmesiu šiam žemynui, vadovaujant prezidento Donaldo Trumpo administracijai. Tuo metu Maskva siekė atgaivinti ryšius, užmegztus dar per Šaltąjį karą, kai Sovietų Sąjunga siuntė į Afriką daug lėšų ir ginklų, varžydamasi su Jungtinėmis Valstijomis. Be to, Rusija siekia vystyti naujus ryšius su tokiomis šalimis kaip Pietų Afrikos Respublika.

V. Putinas atkreipė dėmesį, kad Maskva nurašė 20 mlrd. dolerių skolų (nors jis nepaminėjo, už per kokį laikotarpį) ir teikė pagalbą Afrikos šalims. Pasak jo, Rusija nusiteikusi padėti naudoti Juodojo žemyno gamtinius išteklius ir siūlo valstybėms savo technologijas. Prezidentas taip pat sveikino neseniai įkurtą Afrikos laisvosios prekybos zoną.

Rusijos geologinių tyrimų agentūra pasirašė sutarčių su Pietų Sudanu, Ruanda ir Gvinėja dėl angliavandenilių išteklių paieškų jų teritorijose. Be to, Rusijos didžiausia naftos įmonė „Rosneft“ nurodė esanti pasiruošusi žvalgyti naftos telkinius prie Mozambiko krantų.

V. Putinas taip pat dalyvavo keliuose dvišaliuose susitikimuose su Afrikos lyderiais ir aptarė potencialius projektus.

Jis sakė Pietų Afrikos prezidentui Cyrilui Ramaphosai, kad Maskva siekia išplėsti prekybą su jo šalimi – viena geriausiai išvystytų žemyno ekonomikų. Praeitais metais abiejų šalių prekybos apyvarta siekė apie milijardą dolerių.

V. Putinas pasveikino Etiopijos premjerą Abiy Ahmedą anksčiau šį mėnesį pelnius Nobelio taikos premiją ir gyrė jo pastangas užtikrinti taiką su ilgamete varžove Eritrėja.

Per susitikimą su Namibijos prezidentu Hage Geingobu V. Putinas gyrė pastangas bendradarbiauti su Rusija šios Afrikos valstybės didelių urano, deimantų ir kitų mineralinių išteklių gavybos srityse. H. Geingobas savo ruožtu sveikino Rusijos sprendimą pasiųsti į jo šalį karinių patarėjų.

Centrinės Afrikos Respublikos prezidentas Faustinas Archange'as Touadera padėkojo V. Putinui už ginkluotę, gautą iš Rusijos, ir paprašė didesnės karinės pagalbos. Pasak jo, CAR vyriausybei ši parama reikalinga kovai su ginkluotomis grupuotėmis, besivaržančiomis dėl šalies aukso, deimantų ir urano išteklių kontrolės.

Kaip pranešama, Rusijos privatūs kontraktininkai ir saugumo ekspertai padeda apmokyti Centrinės Afrikos Respublikos kariuomenę.

Praeitais metais trys Rusijos žurnalistai žuvo, atvykę į CAR tirti Rusijos privačios karinės kompanijos „Wagner“ veiklą šioje šalyje. Išpuolio kaltininkai taip ir nebuvo rasti, bet Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas sakė, kad V. Putinas ir F. A. Touadera aptarė nužudymo tyrimą.