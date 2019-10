Johnsonui nepavyko: Bercow neleido dar kartą balsuoti dėl „Brexit“ sutarties

Iki „Brexit“ liko dešimt dienų. Bet iki tol šalis privalės dar šį tą nuveikti. Pirmadienio vakarą Borisas Johnsonas kreipėsi į Bendruomenių rūmų vadovą, siūlydamas dar vieną balsavimą dėl anksčiau suderintos „Brexit“ sutarties. Johnas Bercow neleido vykdyti dar vieno balsavimo.

Britų premjerui Borisui Johnsonui nepavyko pasiekti iš pirmo karto, kad jo suderėtam „Brexit“ susitarimui pritartų britų parlamentas. Premjeras verčiamas siekti „Brexit“, numatyto spalio 31 dieną, atidėjimo, bet jis tikina visomis išgalėmis stengsiantis užbaigti Jungtinės Karalystės skyrybas su Europos Sąjunga laiku.

„Mano sprendimas yra toks, kad dėl šio pasiūlymo šiandien nebus diskutuojama, nes tai būtų netikslingas ir netvarkingas kartojimas“, - sakė J. Bercow.

Pasak J. Bercow, balsavimas, kurio nori vyriausybė, „iš esmės yra tas pats“, kuris buvo surengtas šeštadienį, todėl pažeistų parlamento taisykles.

B. Johnsonas ir 27 ES valstybių vadovai susitarimą dėl „Brexit“ pasiekė praėjusią savaitę. Tačiau šeštadienį britų parlamentarai nusprendė nepareikšti pritarimo šiam susitarimui, kol nebus priimti įstatymai jam įgyvendinti.

Vyriausybė planuoja pristatyti savo svarbiausią „Brexit“ įstatymo projektą vėliau pirmadienį. Pirmas projekto nagrinėjimas ir balsavimas dėl jo turėtų įvykti antradienį. B. Johnsonas tikisi, kad parlamentas patvirtins projektą iki numatyto JK išstojimo iš ES spalio 31 dieną.

Tačiau lieka neaišku, ar vyriausybei užteks balsų ir laiko suspėti iki dabar numatyto „Brexit“ termino.

Vyriausybės planai: artimiausi galimi įvykiai:

Pirmadienis, spalio 21 diena

Šimtai valstybės pareigūnų darbuosis prie oficialaus vyriausybės nenumatytų atvejų „Brexit“ be sutarties plano, „Operation Yellowhammer“, ruošdamiesi atsiskyrimui spalio 31-ąją.

B. Johnsonas pasiūlys dar vieną balsavimą dėl savo suderintos „Brexit“ sutarties.

Vyriausybės nuomone, yra didelė tikimybė, kad Bendruomenių rūmų pirmininkas Johnas Bercow neleis tam nutikti – remdamasis tuo, kad parlamentarai jau svarstė tiksliai tokį patį klausimą, o atsižvelgus į įsigalėjusią tvarką, toks pakartotinas svarstymas nėra leidžiamas.

Jei taip nenutiktų, balsavimas greičiausiai būtų surengtas iki 22.00 val. vietos laiku.



Antradienis, spalio 22 d.



Vyriausybė pasiūlys būdus, kaip paspartinti pasitraukimui reikalingo įstatymo projekto („Withdrawal Agreement Bill“) priėmimą. Tai svarbus teisės aktas, kuriuo B. Johnsono „Brexit“ sutartis būtų inkorporuota į britų statutą, užkertant kelią „Brexit“ be susitarimo.

Tokiu „programiniu žingsniu“ būtų nustatytas tvarkaraštis, pagal kurį suplanuota skubiai pateikti įstatymo projektą parlamente iki spalio 31 dienos termino, galimai užbaigiant visus būtinus jo etapus Bendruomenių rūmuose iki penktadienio vakaro ir surengiant neeilinį Lordų rūmų posėdį artimiausią savaitgalį.

Bet vyriausybė baiminasi, jog gali pralaimėti balsavimą šiame programos etape, o tai galėtų reikšti, kad įstatymo projektas apskritai vargu ar bus pateiktas.



Būtina nuspręsti:



ES svarsto oficialų B. Johnsono prašymą atidėti „Brexit“ terminą. Galimas daiktas, kad bus sušauktas neeilinis ES viršūnių susitikimas.



Kas vyksta?

Po dramatiško savaitgalio, kuris galiausiai ne daug ką išsprendė, Boriso Johnsono vyriausybė dar kartą mėgins surengti balsavimą dėl premjero išsiderėto „Brexit“ susitarimo. Tokios pastangos gali pastūmėti jį link dar didesnio susipriešinimo su opozicinėmis partijomis ir su Bendruomenių rūmų pirmininku Johnu Bercow.

Kas gi iš tiesų atsitiko savaitgalį? Trumpai kalbant: britų parlamentas balsavo už sprendimo dėl premjero Boriso Johnsono suderintos „Brexit“ sutarties atidėjimo, tol, kol bus priimti visi pasitraukimui reikalingi teisės aktai. Premjeras pažadėjo „nesiderėti“ su ES dėl spalio 31 d. „Brexit“ termino datos atidėjimo, bet vėliau (kaip kad yra reikalaujama pagal įstatymą) išsiuntė ES laišką su būtent tokiu prašymu: su prašymu nukelti „Brexit“ datą iki 2020 m. sausio 31 d. Jis nusiuntė ir kitą laišką, kuriame mėgino išsakyti savo poziciją: jis nenorįs jokio atidėjimo.

Kad ir kaip būtų, kaip teigia leidinio „The Spectator“ straipsnių autorius Jamesas Kirkupas, Borisas Johnsonas „aršiai grūmėsi, bet vėliau nusileido“. Dabar viskas ES rankose.

Britų vyriausybė dar kartą norėtų susitarti, ir kiek įmanoma greičiau, gal net pirmadienį. Bet J. Bercow gali atsisakyti – jis neleido buvusiai premjerei Theresai May tiesiog dar kartą pamėginti pateikti identišką pasiūlymą po vieno iš jos „Brexit“ sutarties pralaimėjimų. Ir netgi tuo atveju, jei J. Bercow tam pritartų, B. Johnsono „Brexit“ oponentai ruošia virtinę pataisų, kurios gali sutrukdyti susitarimo arba su juo susijusių įstatymų priėmimui. Už „Brexit“ pasisakanti spauda dėl to tikrai nedžiūgauja.

Britų ministras, atsakingas už pasirengimą „Brexit“ be sutarties, Michaelas Gove‘as sekmadienį leidiniui „The Sky News“ sakė, kad, jo nuomone, dabar, po šeštadieninio balsavimo už atidėjimą, „Brexit“ be sutarties dar labiau tikėtinas. Likus vos dešimčiai dienų iki „ Brexit“, vyriausybė aktyvavo dokumentą „Operation Yellowhammer“ („Operacija „Geltonoji starta“), kuriuo vertinamas „Brexit“ be sutarties scenarijus ir kuris leidžia departamentams imtis priemonių atsverti blogiausio scenarijaus padarinius.

B. Johnsonas išlaiko optimizmą, nes šeštadienio įvykiai sustiprino jo viltis, kad susitarimas bus priimtas, jeigu ir kada ateis metas už jį balsuoti. Naujienų agentūros „Bloomberg“ reporteriai Robas Huttonas ir Gregas Ritchie‘is atidžiai seka visus skaičiukus, taip pat fiksavo, kaip parlamentarai balsavo už pataisą, sugriovusią premjero „superšeštadienio“ planus.

Svaras sterlingų smunka. Savaitė prasidėjo svaro sterlingų nuosmukiu, rašoma „Bloomberg“ Anooja Debnath ir Ruth Carson ataskaitoje; pirmadienį rytinėje prekyboje svaro kursas JAV dolerio atžvilgiu smuko iki 1,2922 JAV dolerio po praėjusią savaitę fiksuoto keturių dienų prieaugio.

Analitikai nesutaria dėl artimiausių prognozių, tačiau nurodo, jog pasitraukimo be sutarties rizika šiuo metu yra mažesnė. Svaro kursas galėtų pakilti iki 1,36 JAV dolerio, jeigu britų parlamentas paremtų susitarimą, teigiama banko „Credit Agricole“ vertinime.

Lankstus atidėjimas|. ES lyderiai ruošiasi pasiūlyti lankstų atidėjimą, kuris leistų Jungtinei Karalystei pasitraukti iš ES skirtingomis datomis, atsižvelgiant į tai, kada bus priimti būtini įstatymai, rašo “The Times“.

Neverta nerimauti|. „Brexit“ neturės didelio poveikio Europos ar pasaulio ekonomikoms, pareiškė buvęs Anglijos centrinio banko valdytojas Mervynas Kingas, pasiūlydamas tam tikrą atsvarą nuolatiniam pasaulinės politikos formuotojų susirūpinimui, esą toks žingsnis gali toliau stabdyti jau ir taip silpstantį augimą.

Kalbėti atvirai ir aiškiai|. Viena iš Bendruomenių rūmų pirmininko J. Bercow pavaduotojų Dame Eleanor Laing rašė leidiniui „The Telegraph“, esą jo perėmėjas turėtų būti „nepriklausomu inkaru“, rodančiu „oraus, garbingo elgesio pavyzdį“.

Teisininkai stebi situaciją. Verslininkė Gina Miller pareiškė ginčysianti bet kokį siūlymą neleisti „Brexit“ atidėjimo ir pristatysianti taktinio balsavimo svetainę prieš būsimus visuotinius rinkimus, kuri padėtų rinkėjams susigaudyti Jungtinės Karalystės „netobuloje rinkimų sistemoje“.

Kylančios kainos|. Prašomos Londono būstų kainos šių metų spalį pakilo 2,4 proc., lyginant su naujų pozicijų 30 proc. nuosmukiu, fiksuotu prieš metus, rodo „Rightmove Plc.“ duomenys.