Turkija sutiko visiškai nutraukti karinę operaciją šiaurės Sirijoje, jei kurdų kovotojai pasitrauks iš saugiosios zonos, ketvirtadienį pranešė JAV viceprezidentas Mike'as Pence'as.

Turkijos operacija „bus visiškai nutraukta, kai pasibaigs“ kurdų pasitraukimas iš šiaurės Sirijos, žurnalistams sakė M. Pence'as po derybų su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu Ankaroje.

„Stabdome šią operaciją, o ne nutraukiame ją“, – žurnalistams Ankaroje sakė Turkijos užsienio reikalų ministras Mevlutas Cavusoglu.

„Nutrauksime operaciją tik tada, kai [kurdų kovotojai] visiškai paliks regioną“, – pridūrė jis.



JAV prezidentas Donaldas Trumpas netrukus pagyrė „puikias žinias“ iš derybų tarp jo viceprezidento ir Turkijos lyderio.

„Puikios žinios iš Turkijos, – parašė D. Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“. – Bus išgelbėta milijonai gyvybių!“

This deal could NEVER have been made 3 days ago. There needed to be some “tough” love in order to get it done. Great for everybody. Proud of all!