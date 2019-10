Trumpas: Sirijos kurdai gali paleisti IS kalinius, siekdami JAV įsitraukimo papildyta 16.22

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad kurdų kovotojai gali paleisti įkalintus judėjimo „Islamo valstybė“ (IS, ISIS) džihadistus, kad priverstų Jungtines Valstijas likti šiaurės rytų Sirijoje.

Pentagonas sekmadienį pranešė, kad augant chaosui Sirijoje ir intensyvėjant Turkijos karinei operacijai prieš kurdų kovotojus, D. Trumpas nurodė iš šiaurinės karo nuniokotos šalies dalies atitraukti iki tūkstančio karių.

D. Trumpo sprendimas išvesti karius iš Sirijos praėjusią atvėrė kelią Turkijai pradėti puolimą, o Jungtinėse Valstijose buvo sutiktas kaip JAV sąjungininkų kurdų išdavystė, be to, būgštauta, kad tai gali sudaryti sąlygas atsikurti IS.

„Europa turėjo galimybę susigrąžinti savo ISIS kalinius, bet nenorėjo [mokėti] tos kainos. „Tegu moka JAV“, – sakė jie...“ – parašė D. Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“.

„Kurdai gali paleisti kai kuriuos [įkalintus džihadistus], kad mes įsitrauktume. [Juos] lengvai vėl sugautų Turkija ar Europos šalys, iš kur daugelis jų atvyko, bet jos turėtų veikti greitai“, – pridūrė jis.

Sekmadienį kurdų pareigūnai pranešė, kad apie 800 IS kovotojų šeimų narių, laikytų šiauriniame Sirijos Ain Isos mieste esančioje stovykloje, iš jos pabėgo dėl turkų bombardavimo.

Pirmadienį Turkija paneigė, kad jos karinė operacija leido IS kaliniams pabėgti iš sulaikymo stovyklų, ir apkaltino kurdus tyčia „ištuštinus“ vieną kalėjimą.

Turkija jau šeštą dieną vykdo savo karinę operaciją, nukreiptą prieš Sirijos kurdų Liaudies apsaugos dalinius (YPG), kuriuos ji laiko „teroristais“. Vis dėlto kurdų pajėgos buvo svarbūs JAV ir kitų Vakarų valstybių sąjungininkai kovoje su IS.

JAV ir jų partneriai pasmerkė turkų puolimą, bet jų grasinimai sankcijomis kol kas jo nesustabdė.