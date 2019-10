Po Turkijos pajėgų įsiveržimo – įtampa Sirijos pasienyje: pabėgo tūkstančiai žmonių, daugėja žuvusių JT šaukia skubų pasitarimą

Šiaurės rytiniame Sirijos pasienio regione Turkija surengė antskrydžių, trečiadienį pranešė padėtį šalyje stebinti organizacija, Ankarai kiek anksčiau pranešus apie operacijos prieš kurdų kovotojus pradžią.

„Turkų kariniai lėktuvai surengė oro smūgių... Ras al Aino rajone pasienyje“, – pranešė karą Sirijoje stebinti organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR).

Naujienų agentūros AFP korespondentas pranešė, kad netoli Turkijos sienos esančio vieno Sirijos miestelio trečiadienį nugriaudėjo sprogimas.

DELFI trumpai Šiaurės rytiniame Sirijos pasienio regione Turkija surengė antskrydžių. Šis Turkijos žingsnis sulaukė kritikos iš Vakarų šalių. Kurdų pajėgos pranešė apie mažiausiai du žuvusius civilius. SOHR pranešė, kad aviacijos ir artilerijos bombardavimų surengta ir Tal Abjado pasienio regione. Ankara jau ilgai planavo imtis karinių veiksmų prieš šiaurės Sirijoje veikiančias kurdų pajėgas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas tvirtino, kad jo šalis neapleidžia kurdų, kurie buvo itin svarbūs jų sąjungininkai kovoje su IS. Sprendimas išvesti JAV karius iš Turkijos ir Sirijos pasienio, apie kurį D. Trumpas paskelbė savaitgalį, buvo laikomas žalios šviesos uždegimu Ankaros operacijai.



Pasak reporterio, virš pasienyje esančio Ras al Aino pakilo baltų dūmų debesis ir skriejo kariniai lėktuvai, o dešimtys civilių mėgino pabėgti.

Operacija „Taikos šaltinis“

Turkų lyderis Recepas Tayyipas Erdoganas anksčiau trečiadienį paskelbė, kad Turkijos operacija prieš kurdų kovotojus šiaurės Sirijoje prasidėjo.

„Turkų ginkluotosios pajėgos ir Sirijos nacionalinė armija (Ankaros remiamos sukilėlių grupuotės) pradėjo operaciją „Taikos šaltinis“ šiaurės Sirijoje“, – parašė prezidentas socialiniame tinkle „Twitter“.

Šis Turkijos žingsnis sulaukė kritikos iš Vakarų šalių, kurios drauge su kurdų vadovaujamomis Sirijos demokratinėmis jėgomis (SDF) kovojo su džihadistų judėjimu „Islamo valstybė“ (IS).

#Qamishli city in NE #Syriya during the Turkish air striks. pic.twitter.com/cCfQefFE7v — Coordination & Military Ops Center - SDF (@cmoc_sdf) October 9, 2019

Tuo metu JAV remiamų kurdų pajėgų šiaurės Sirijoje atstovas pareiškė, kad turkų kariniai lėktuvai ėmė taikytis į „civilių rajonus“.

SDF atstovas Mustafa Bali sako, kad antskrydžiai sukėlė „didžiulę paniką regiono žmonių gretose“.

Kurdų pajėgos pranešė apie mažiausiai du žuvusius civilius.

Rajone buvo matomi SDF kovotojai, ginkluoti raketų leidimo įrenginiais, o kurdų pareigūnai ragino civilius gintis prieš puolimą.

SOHR pranešė, kad aviacijos ir artilerijos bombardavimų surengta ir Tal Abjado pasienio regione.

SDF paragino tarptautinę bendruomenę nustatyti virš regiono neskraidymo zoną, kad būtų apsisaugota nuo „gresiančios humanitarinės krizės“.

Pasak R. T. Erdogano, puolimas vykdomas prieš Sirijos šiaurėje veikiančius kurdų ir IS kovotojus.

„Mūsų misija yra užkirsti kelią teroro koridoriaus kūrimui palei mūsų pietinę sieną, taip pat užtikrinti taiką rajone“, – teigė R. T. Erdoganas.

Hundreds of jihadist members are gathering now in the border crossing point to cross the border. The same cross points that Turkish and American military used for their patrols according to #SecurityMechanism agreement. pic.twitter.com/Znglo7H1UT — Coordination & Military Ops Center - SDF (@cmoc_sdf) October 9, 2019

Displacement waves from the areas that are striked. pic.twitter.com/2V9L7VIsdX — Coordination & Military Ops Center - SDF (@cmoc_sdf) October 9, 2019

The United States has spent EIGHT TRILLION DOLLARS fighting and policing in the Middle East. Thousands of our Great Soldiers have died or been badly wounded. Millions of people have died on the other side. GOING INTO THE MIDDLE EAST IS THE WORST DECISION EVER MADE..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019

Ankara jau ilgai planavo imtis karinių veiksmų prieš šiaurės Sirijoje veikiančias kurdų pajėgas. Sirijos kurdų Liaudies apsaugos dalinius (YPG) Ankara laiko uždraustos Kurdistano darbininkų partijos (PKK), nuo 1984-ųjų tęsiančios kruviną sukilimą Turkijos pietryčiuose, teroristine atšaka.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas tvirtino, kad jo šalis neapleidžia kurdų, kurie buvo itin svarbūs jų sąjungininkai kovoje su IS.

Sprendimas išvesti JAV karius iš Turkijos ir Sirijos pasienio, apie kurį D. Trumpas paskelbė savaitgalį, buvo laikomas žalios šviesos uždegimu Ankaros operacijai.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas per pokalbį telefonu su R. T. Erdoganu ragino Turkijos lyderį „atidžiai pagalvoti“ prieš pradedant bet kokią karinę operaciją.

Tačiau Ankara tvirtina, kad turi pažaboti kurdų vadovaujamų SDF valdžią dėl jų ryšių su kurdų kovotojais Turkijoje.

Ankara taip pat nori įkurti „saugiąją zoną“ pasienio Sirijos pusėje, kur būtų galima parsiųsti apie 3,6 mln. pabėgėlių, kurie per aštuonerius metus trunkantį karą pasitraukė į Turkiją.

„Visuotinė mobilizacija“

Naktį iš antradienio į trečiadienį į pasienį su Sirija Turkijai siunčiant daug karių ir transporto priemonių, kurdai telkė pajėgas kovai su puolimu.

„Skelbiame tris dienas visuotinės mobilizacijos šiaurės ir rytų Sirijoje“, – pranešė kurdų pareigūnai šiaurės Sirijoje, ragindami visus civilius „vykti į pasienį su Turkija... priešintis [puolimui] šiuo delikačiu istoriniu momentu“.

Vos prasidėjus puolimui, Anatolijos naujienų agentūra pranešė, kad nuo raketų nukentėjo Turkijos Džeilanpinaro ir Nusaibino miestai.

„Tiek turkų, tiek kurdų pajėgos yra surengusios chaotiškų atakų Sirijoje, per kurias žuvo daugybė civilių“, – perspėjo tarptautinės žmogaus teisių gynimo organizacijos „Amnesty International“ Artimųjų Rytų tyrimų skyriaus direktorė Lynn Maalouf.

„Nebegalima leisti, kad tai vėl įvyktų“, – pridūrė ji.

Kurdai sakė, kad savo buvusį sąjungininką Vašingtoną ir visą tarptautinę bendruomenę laikys atsakingą už galinčią kilti „humanitarinę katastrofą“.

Kurdai tvirtina, kad Ankaros tikrasis tikslas yra sumažinti jų demografinį dominavimą Sirijos šiaurės rytuose, atsiunčiant daugiausia sunitų arabų pabėgėlių, kilusių iš kitų šalies regionų, dabar gyvenančių pietvakarių Turkijoje.

Ras al Aine kurdų vadovaujamos saugumo pajėgos įkūrė naujų patikros punktų ir atgabeno padangų, kurias ruošiamasi padegti, kad sumažėtų matomumas turkų karinių orlaivių pilotams, pranešė AFP korespondentas.

Ras al Ainas buvo viena iš vietų, iš kur pirmadienį pasitraukė JAV kariai.

Šio miesto kurdų pareigūnai ragino protestuotojus rinktis pasienyje ir iškėlė ten vėliavų ir pastatė palapinių.

„Nepaliksime šių žemių“, – sakė 32-ejų Ras al Aino gyventojas Kawa Sleemas.

„Karas mus persekiojo daug metų, o Erdoganas kasdien grasina mums nauja ataka“, – pridūrė jis ir sakė, kad gins savo miestą „visomis įmanomomis priemonėmis“.

Ras al Ainas yra viena iš pirmųjų vietovių, kur turėtų vykti Ankaros puolimas. Šiame mieste, kaip ir kiek vakariau esančiame Tal Abjade, gyvena daugiausia arabai.

Kurdų pajėgos iškasė griovių ir tunelių abiejuose miestuose ir uždengė kelius metalinėmis plokštėmis, kad užblokuotų turkų bepiločių skraidyklių kameras.

„Masinis pasipriešinimas“

Kurdų vadovaujamos SDF smarkiai nukentėjo per JAV remiamą kampaniją prieš IS Sirijoje, kuri buvo sėkmingai užbaigta kovo mėnesį.

D. Trumpas sulaukė kritikos net ir iš savo artimų sąjungininkų Vašingtone už tai, kad esą likimo valiai paliko JAV sąjungininkus.

Aukšto rango respublikonų senatorius Lindsey Grahamas tviteryje kreipėsi į Turkijos vyriausybę ir pareiškė: „Jūs NETURITE žalios šviesos įsiveržti į šiaurės Siriją.“

„Kongrese esama abiejų partijų masinio pasipriešinimo, kurį turėtumėte laikyti raudona linija, kurios neturėtumėte peržengti“, – pridūrė jis.

Susirūpinimą reiškė ir tarptautinė bendruomenė, įskaitant kai kurias JAV sąjungininkes.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas buvo „labai sunerimęs“ dėl turkų operacijos, anksčiau trečiadienį AFP pranešė jo patarėjas.

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas sakė, kad Irako kurdų lyderiai, su kuriais jis buvo susitikęs anksčiau šią savaitę, išreiškė didelį susirūpinimą dėl rizikos, kurią kelia prieštaringi D. Trumpo signalai.

„Jie labai nerimauja, kad toks lengvabūdiškas šio itin delikataus reikalo vertinimas gali sujudinti visą regioną“, – teigė rusų diplomatijos vadovas.

Rusija 2015 metais įsitraukė į Sirijos konfliktą ir palaiko prezidento Basharo al Assado pajėgas.

Trečiadienį kurdai ragino Maskvą tarpininkauti dialogui su Damasku.

Jie perspėjo, kad Turkijos karinė operacija gali paversti niekais prieš IS pasiektas karines pergales ir paskatinti dar gyvus judėjimo lyderius nebesislapstyti.

Nors kurdų vadovaujama operacija anksčiau šiais metais sužlugdė IS teritorinį kalifatą, ši grupuotė dar gyvybinga, ir kai kuriuose Sirijos ir Irako rajonuose veikia džihadistų „miegančiosios“ kuopelės.

IS prisiėmė atsakomybę už naktį įvykdytą mirtininkų ataką buvusiame savo bastione Rakoje Sirijoje.

Turkija pabrėžė, kad neleis atsikurti IS, bet paragino Europos valstybes priimti savo piliečius, kurie buvo kurdų paimti į nelaisvę kaip džihadistai Sirijoje.

Stoltenbergas ragina Turkiją elgtis santūriai Sirijoje

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas trečiadienį Aljanso vardu paragino Turkiją elgtis santūriai per pradėtą karinę operaciją Sirijoje.

„Tikiuosi, kad Turkija elgsis santūriai ir garantuos, kad jos veiksmai Sirijos šiaurėje bus proporcingi ir gerai apgalvoti“, – Romoje per spaudos konferenciją su Italijos premjeru Giuseppe Conte kalbėjo NATO vadovas.

Jis pridūrė, jog turkų kariškiams „svarbu vengti veiksmų, galinčių dar labiau destabilizuoti regioną, padidinti įtampą ir nulemti žmonių kančias“.

Vis tik J. Stoltenbergas pripažino, kad Turkijos susirūpinimas dėl savo saugumo yra pagrįstas, nes ši valstybė yra Sirijos krizės priešakinėje linijoje.

Aljanso generalinis sekretorius pranešė aptarsiantis šį klausimą su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu penktadienį.

Anksčiau trečiadienį Ankara pradėjo karinę operaciją prieš Sirijoje veikiančias Vakarų palaikomas kurdų sukarintas organizacijas, kurias Turkija laiko teroristinėmis.

JT Saugumo Tarybos vadovas ragina Turkiją elgtis santūriai Sirijoje

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai (JTST) pirmininkaujantis Pietų Afrikos Respublikos ambasadorius Jerry Matthewsas Matjila trečiadienį paragino Turkiją „ginti civilius“ ir elgtis „kuo santūriau“ per savo karinę operaciją Sirijoje.

J. M. Matlija išreiškė viltį, kad JT Saugumo Taryba artimiausiu metu galės aptarti padėtį karo draskomoje šalyje, bet pabrėžė, kad šaukti tokį posėdį gali tik rezoliucijų dėl Sirijos rengėjai.

Belgija, Vokietija ir Kuveitas yra Tarybos narės, kurioms pavesta stebėti humanitarinę padėtį Sirijoje – taigi, būtent joms tektų šaukti neeilinę sesiją.

Savo komentarus PAR diplomatas, kurio šalis pirmininkaus Tarybai iki spalio pabaigos, išsakė prieš susitikimą, skirtą padėčiai Kongo Demokratinėje Respublikoje aptarti.

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas anksčiau trečiadienį paskelbė, kad jo šalis pradėjo karinę operaciją prieš Sirijoje veikiančias Vakarų palaikomas kurdų sukarintas organizacijas, kurias Ankara laiko teroristinėmis.

Pabėgo tūkstančiai žmonių

Turkijos pajėgoms bombarduojant Sirijos šiaurinius pasienio rajonus iš jų pabėgo tūkstančiai civilių, trečiadienį pranešė padėtį šalyje stebinti organizacija.

„Tūkstančiai žmonių pabėgo iš Ras al Aino rajono... ir Tal Abjado kaimo vietovės“ į teritorijas, kurių dar nepuolė Ankaros pasiųsti kariniai lėktuvai, informavo Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR).

Sirijos šiaurėje per Turkijos armijos atakas žuvo septyni kurdų kovotojai

Trečiadienį per Turkijos armijos atakas pasienio zonoje Sirijos šiaurėje žuvo septyni kovotojai iš kurdų būrių, priklausančių Demokratinės Sirijos pajėgų (DSP) koalicijai. Tai pranešė televizijos kanalas „Al Arabia“.

Gautomis žiniomis, „septyni nukautų DSP kovotojų kūnai nugabenti į pasienio miesto Ain Isos ligoninę“. Be to, kanalo duomenimis, sužeista 16 DSP narių.

Kiek anksčiau kurdų šaltiniai pranešė, kad per Turkijos armijos atakas šiame regione du civiliai žuvo, o dar apie 20 nukentėjo.

Trečiadienį Ankara paskelbė pradedanti Sirijos šiaurėje naują karinę operaciją „Taikos šaltinis“. Ji prasidėjo Turkijos karinių oro pajėgų smūgiais kurdų formuočių pozicijoms. Pasak Turkijos, šios operacijos tikslas – sudaryti Sirijos šiaurėje buferinę zoną.