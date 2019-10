Apie operacijos pradžią Turkijos prezidentas pranešė savo sekėjams tviteryje.

„Turkų ginkluotosios pajėgos ir Sirijos nacionalinė armija (Ankaros remiamos sukilėlių grupuotės) pradėjo operaciją „Peace Spring“ šiaurės Sirijoje“, – parašė prezidentas socialiniame tinkle „Twitter“.

BREAKING: Turkish President Erdogan says operation in northern Syria has started