Ekvadoro prezidentas kaltina Madurą mėginimais destabilizuoti padėtį šalyje

Ekvadoro prezidentas Leninas Moreno pirmadienį savo rezidencijoje Gvajakilyje pareiškė, kad atsakomybė už šalyje nesiliaujančias protesto akcijas tenka jo pirmtakui Rafaeliui Correai ir Venesuelos prezidentui Nicolui Madurui.

„Tai, kas šiomis dienomis vyksta Ekvadore, nėra liaudies nepasitenkinimas dėl vyriausybės sprendimų, - sakė L. Morenas, kurį cituoja laikraštis „El Comercio“. – Argi tai sutapimas, kad prieš kelias savaites (eksprezidentas Rafaelis) Correa, (buvęs užsienio reikalų ministras Ricardas) Patiñas ir (buvusi politinio valdymo sekretorė Paola) Pabon lankėsi Venesueloje? (Venesuelos prezidentas Nicolas) Maduras kartu su Correa suaktyvino destabilizacijos planą, jie prisideda prie mėginimų įvykdyti perversmą“.

Ekvadoro prezidentas padėkojo ginkluotosioms pajėgoms už jų lojalumą. „Smurtas ir suirutė nenugalės“, - pabrėžė jis.

Praėjusią savaitę L. Morenas pasirašė potvarkį nuo spalio 3 d. panaikinti subsidijas dyzelinui ir benzinui, po to jų kainos išaugo daugiau kaip 120 proc. Profsąjungų atstovai pareiškė, kad nepritaria šiam sprendimui ir organizuos protesto akcijas. Spalio 3 d. transporto darbuotojai visoje šalies teritorijoje paskelbė neterminuotą streiką. Be to, manifestantai pradėjo blokuoti svarbias magistrales.

Kai kuriuose miestuose mitingai virto riaušėmis. Dėl susiklosčiusios situacijos L. Morenas paskelbė šalyje nepaprastąją padėtį. Jos įvedimą prezidentas aiškino būtinumu „išsaugoti rimtį, užtikrinti piliečių saugumą ir kontroliuoti tuos, kurie mėgina kelti suirutę“. Spalio 4 d. Ekvadoro transporto profsąjungų vadovai paskelbė, kad nuspręsta nutraukti streiką visoje šalyje. Bet Ekvadoro indėnų atstovai pareiškė, kad protesto akcijos bus tęsiamos.