Trumpas įspėja Turkiją: visiškai sužlugdysiu ekonomiką pavojaus varpais skambina net Trumpo sąjungininkai

JAV prezidentas Donaldas Trumpas savo sprendimą apleisti kurdų kovotojus Sirijoje pirmadienį pavadino rinkimų kampanijos pažado pasitraukti iš „nesibaigiančio karo“ Artimuosiuose Rytuose įgyvendinimu, bet Senato respublikonų daugumos lyderis perspėjo, kad šis sprendimas yra naudingas Rusijai ir Iranui.

JAV lyderis pareiškė, kad JAV pajėgos atsitrauks dėl numatomo Turkijos puolimo prieš kurdus Sirijoje, kurie daug metų drauge su amerikiečiais kovojo su „Islamo valstybe“ (IS). Tačiau D. Trumpas taip pat pagrasino sunaikinti Turkijos ekonomiją, jei Ankara nueis per toli.

„Kaip griežtai sakiau ir pirma, noriu pakartoti. Jei Turkija įgyvendins ką nors, ką, dėl savo didžios ir neprilygstamos išminties, laikyčiau ribų peržengimu, visiškai sužlugdysiu ir sunaikinsiu Turkijos ekonomiką (tą jau esu daręs!)“ – tviterio paskyroje rašė D. Trumpas.

Jis pabrėžė, jog Turkija ir Europos šalys bus atsakingos už Šiaurės rytų Sirijoje kalinamus tūkstančius sulaikytųjų „Islamo valstybės“ kovotojų ir jų šeimų.

„Laikas kitiems regiono veikėjams saugoti savo teritoriją“ – rašė D. Trumpas.

D. Trumpo sprendimo kritikai, taip pat ir Respublikonų partijoje, sako, kad prezidentas aukoja JAV sąjungininką ir pakerta pasitikėjimą Amerika.

Senato respublikonų daugumos lyderis Mitchas McConnellas, vienas pagrindinių prezidento sąjungininkų Kongrese, pirmadienį perspėjo, kad „skubotas JAV pajėgų išvedimas“ iš Sirijos rajonų Turkijos pasienyje būtų naudingas tik Rusijai, Iranui ir Basharo al Assado vyriausybei Damaske.

Be to, sakė M. McConnellas, tai „padidintų riziką“, kad IS ir kitos teroristinės grupuotės persigrupuos.

JAV senatorius Lindsey Grahamas, kitas svarbus prezidento D. Trumpo sąjungininkas, pirmadienį pareiškė, kad žada kreiptis į Kongresą prašydamas atšaukti šalies vadovo sprendimą išvesti amerikiečių karius iš Sirijos pasienio su Turkija.

Galingo Senato Teismų komiteto pirmininkas ir vienas ištikimiausių D. Trumpo šalininkų Kapitolijuje L. Grahamas apibūdino prezidento žingsnį „bręstančia tragedija“, kuri būtų „dėmė Amerikos garbei už kurdų apleidimą“.

Lindsey Grahamas Foto: Sipa / Scanpix

Apie JAV pajėgų pasitraukimą iš Sirijos šiaurės buvo paskelbta vėlai sekmadienį, ir tai yra didelis politikos pokytis, kuriuo faktiškai apleidžiami kurdai, pagrindiniai Vašingtono sąjungininkai ilgus metus besitęsiančioje kovoje su džihadistų judėjimu „Islamo valstybė“ (IS, ISIS).

„Be to, jei šis planas eis toliau, pateiksiu Senatui rezoliuciją, prieštaraujančią ir prašančią atšaukti šį sprendimą. Manau, ji sulauks stiprios abiejų partijų paramos“, – parašė L. Grahamas socialiniame tinkle „Twitter“.

Pentagonas: JAV nepalaiko Turkijos planų dėl karinės operacijos

Pentagonas pirmadienį perspėjo, kad JAV nepalaiko Turkijos planų surengti karinę invaziją į šiaurės Siriją, ir pareiškė, kad tai gali destabilizuoti regioną.

JAV gynybos sekretorius Markas Esperis ir generalinio štabo viršininkas Markas Milley savo kolegoms Ankaroje pareiškė, kad „vienašališki veiksmai kelia riziką Turkijai“, pareiškime sakė Pentagono atstovas Jonathanas Hoffmanas.

„Gynybos departamentas – kaip ir prezidentas – aiškiai pasakė Turkijai, kad mes nepalaikome Turkijos operacijos šiaurės Sirijoje“, – nurodė J. Hoffmanas.

„Dirbsime su savo kitais NATO sąjungininkais ir Koalicijos partneriais, kad pakartotume Turkijai potencialių veiksmų galimas destabilizuojančias pasekmes Turkijai, regionui ir kitoms [vietoms]", – pridūrė jis.

Šis Pentagono pareiškimas pasirodė JAV prezidentui D. Trumpui netikėtai paskelbus, kad iš šiaurės Sirijos bus išvedami amerikiečių kariai.

Apie JAV pajėgų pasitraukimą iš Sirijos šiaurės buvo paskelbta vėlai sekmadienį, ir tai yra didelis politikos pokytis, kuriuo faktiškai apleidžiami kurdai, pagrindiniai Vašingtono sąjungininkai ilgus metus besitęsiančioje kovoje su džihadistų judėjimu „Islamo valstybė“ (IS, ISIS).

Tai sukėlė būgštavimų, kad kurdų vadovaujamos Sirijos demokratinės jėgos (SDF) bus priverstos palikti apie 10 tūkst. įkalintų IS kovotojų, ir taip potencialiai sudaryti grupuotei sąlygas atsikurti.

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas anksčiau pirmadienį paskelbė, kad šalies kariuomenė yra pasirengusi bet kurią akimirką pradėti operacijas prieš kurdų kovotojus Sirijoje.

Pasak J. Hoffmanno, jei Turkija surengs puolimą, ji „drauge su Europos ir kitomis šalimis bus atsakinga už tūkstančius ISIS kovotojų, kurie buvo sulaikyti ir įveikti per kampaniją, kuriai [vadovavo] Jungtinės Valstijos“.

JAV pareigūnas: iš Sirijos ir Turkijos pasienio pasitraukė „labai mažai“ karių

Jungtinės Valstijos išvedė „labai mažai“ karių iš šiaurės Sirijos palei Turkijos sieną, pirmadienį pranešė vienas aukšto rango Valstybės departamento pareigūnas, nors JAV prezidentas Donaldas Trumpas, regis paskelbė apie platesnio masto pajėgų išvedimą.

Pasak to pareigūno, „labai nedideliu atstumu“ buvo perkelti „du labai maži padaliniai“, tai yra, mažiau nei 25 žmonės.

Pareiškimas apie karių išvedimą buvo interpretuotas kaip JAV uždegta žalia šviesa Turkijos karinei operacijai prieš kurdų pajėgas šiaurės rytų Sirijoje.

Tačiau minimas Valstybės departamento pareigūnas tvirtino, kad D. Trumpas Turkijos prezidentui Recepui Tayyipui Erdoganui (Redžepui Tajipui Erdohanui) aiškiai pasakė, jog JAV nepalaiko tokios operacijos. Šią žinutę taip pat paskelbė Pentagonas.

„Manome, kad ši operacija yra labai bloga mintis. Nemanome, kad ši operacija užtikrins daugiau saugumo“, – sakė tas pareigūnas.

Jo teigimu, nepaisant nedidelio skaičiaus karių pasitraukimo, „mūsų karinės pozicijos [Sirijos] šiaurės rytuose nesikeičia“.