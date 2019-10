Rytų Afganistane per prieš autobusą nukreiptą ataką žuvo mažiausiai 10 žmonių atnaujinta 17.15

Rytiniame Afganistano Džalalabado mieste pirmadienį sprogus bombai, kai pro šalį važiavo autobusas, vežęs kariuomenės šauktinius, žuvo mažiausiai 10 žmonių, o dar 27 buvo sužeisti, pranešė vietos pareigūnas.

Bomba buvo paslėpta motocikle ir sprogo pro šalį važiuojant autobusui, sakė Nangarharo provincijos gubernatoriaus atstovas Attaullah Khogyani.

„Deja, per šį incidentą 10 civilių, įskaitant vieną vaiką, žuvo, o dar 27 buvo sužeisti“, – naujienų agentūrą AFP informavo jis.

Kol kas neaišku, kiek šauktinių buvo sužeisti per šią nelaimę, be to, nežinoma, ar jie traktuojami kaip civiliai.

Vidaus reikalų ministerijos atstovas Nasratas Rahimi patvirtino žuvusiųjų skaičių.

Atsakomybės už šį incidentą kol kas neprisiėmė jokia grupuotė, bet Džalalabade dažnai atakas rengia Talibanas arba džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“.

Ataka įvyko minint 18-ąsias karo Afganistane pradžios metines, kai, reaguodami į 2001-ųjų rugsėjo 11-osios išpuolius, JAV kariniai lėktuvai surengė šioje šalyje antskrydžių.