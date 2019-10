Baltuosiuose rūmuose surengtoje spaudos konferencijoje, kurioje taip pat dalyvavo Suomijos prezidentas Saulis Niinisto, „Reuters“ korespondentas Jeffas Masonas paprašė D. Trumpo paaiškinti, kokių būtent veiksmų jis norėjo iš V. Zelenskio buvusio viceprezidento ir jo sūnaus Hunterio atžvilgiu.

Ištęstame atsakyme D. Trumpas gynė savo pokalbį telefonu su V. Zelenskiu ir pyko ant Europos, kad ši neduoda daugiau pinigų Ukrainai. Paskui jis paprašė J. Masono užduoti klausimą S. Niinisto, tačiau kitas reporteris jį pertraukė ir paklausė apie J. Bideną.

„Klausykite, Bidenas ir jo sūnus yra akivaizdžiai nedori, – pareiškė Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas. – Jūs tai žinote, mes taip pat.“

