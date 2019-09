Trumpas Rusijos pareigūnams pareiškė, kad jam nerūpi, ar buvo kištasi į rinkimus

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) Rusijos užsienio reikalų ministrui ir ambasadoriui pareiškė, kad jam nerūpi, ar jų šalis kišosi į 2016 metais įvykusius rinkimus, rašo JAV dienraštis „The Washington Post“.

Apie šį D. Trumpo pareiškimą iki šiol nebuvo viešai žinoma. Tačiau jis, pasak leidinio, tai pasakė per tą patį 2017 metų gegužę Ovaliniame kabinete įvykusį susitikimą, per kurį jis netyčia atskleidė itin slaptos informacijos apie džihadistų judėjimą „Islamo valstybė“ (IS).

Per tą susitikimą jis Rusijos užsienio reikalų ministrui Sergejui Lavrovui ir Rusijos ambasadoriui Jungtinėse Valstijose Sergejui Kisliakui esą pareiškė, kad jų šalies įsikišimas į rinkimus jam nerūpi, nes Jungtinės Valstijos tą patį daro kitose šalyse, pareiškė dienraščiui trys buvę pareigūnai, prašę neskelbti jų vardų.

Susitikimas įvyko praėjus dienai po to, kai D. Trumpas atleido Federalinio tyrimų biuro direktorių Jamesą Comey (Džeimsą Komį). JAV prezidentas dviem Rusijos aukšto rango pareigūnams pareiškė, kad, atleidęs FTB direktorių, atsikratė „didelio spaudimo“.

Šie D. Trumpo pareiškimai sukėlė nerimą Baltųjų Rūmų pareigūnams, kurie vėliau pasirūpino, kad su dokumentu, kuriame aprašytas šis susitikimas, galėtų susipažinti tik asmenys, turintys prieigą prie slapčiausios informacijos.

Šis „The Washington Post“ pranešimas pasirodė tą pačią savaitę, kai buvo paskelbtas Vašingtoną sukrėtęs informatoriaus skundas dėl D. Trumpo pokalbio telefonu su Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu.

Informatorius pareiškė, jog pokalbio išklotinė buvo perkelta į itin saugią sistemą, kurioje saugoma slapčiausia informacija.

Jo skunde teigiama, jog D. Trumpas per liepos 25-ąją įvykusį telefoninį pokalbį spaudė V. Zelenskį parūpinti Joe Bideną (Džo Baideną) – vieną iš realiausių pretendentų tapti Demokratų partijos kandidatu 2020-ųjų JAV prezidento rinkimuose – kompromituojančios medžiagos.