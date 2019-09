Pranešėjo skundo epicentre – nuogąstavimas, esą, Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas naudojasi savo įtaka tam, kad į rinkimų procesą „įveltų užsienio valstybę“.

Pareiškėjo teigimu, prezidento asmeninis advokatas Rudy Giuliani – „centrinė šių pastangų figūra“.

Pranešėjas rašo, kad liepos 25 dieną vykęs telefoninis pokalbis ir jo turinys Baltųjų Rūmų pareigūnus „kaip reikiant suglumino“.

Dokumente teigiama, kad Baltųjų Rūmų teisininkai jau diskutuoja, „kaip vertinti skambutį, nes, jeigu tikėtume pareigūnų pasakojimais, tai buvo akivaizdus prezidento piktnaudžiavimas savo įgaliojimais siekiant gauti asmeninės naudos“.

Praėjus kelioms dienoms po liepą vykusio telefoninio pokalbio, pranešėjas iš kelių JAV pareigūnų sužinojo, jog vyresnieji Baltųjų Rūmų valdininkai įsikišo, turėdami konkretų tikslą: „blokuoti visus pokalbio įrašus, ypač oficialiąją pažodinę transkripciją, kuri įvardijama kaip įprastinė Baltųjų Rūmų praktika. Tokie veiksmai man puikus įrodymas, jog Baltieji Rūmai jau tada suprato, koks svarbus tas skambutis“.

Pranešėjas pasakoja toliau: „Baltųjų Rūmų pareigūnai man prisipažino, jog Baltųjų Rūmų teisininkai jiems „patarė“ iš kompiuterio sistemos, kur įprastai koordinavimui, apdorojimui ir pateikimui Kabineto lygmens pareigūnams saugomos transkripcijos, pašalinti minėtąją elektroninę pokalbio transkripciją“.

Transkripcija buvo perkelta į atskirą elektroninę sistemą, kuri naudojama saugoti ir tvarkyti itin slaptą informaciją ir duomenis.

Vienas Baltųjų Rūmų pareigūnas tokį veiksmą įvardijo kaip piktnaudžiavimą minėtąja elektronine sistema, nes pokalbyje, vertinant iš nacionalinio saugumo perspektyvos, jokios svarbios ar slaptos informacijos nebūta.

Pranešėjo teigimu, jis ar ji iš JAV pareigūnų sužinojo, kad prezidentas D. Trumpas nurodė viceprezidentui Mike‘ui Pence‘ui atšaukti suplanuotą vizitą į Ukrainą, kur jie gegužę turėjo dalyvauti Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio inauguracijoje.

Vietoje jo į Ukrainą išvyko energetikos sekretorius Rockas Perry, teigiama išslaptintame dokumente.

Pranešėjas taip pat teigia iš JAV pareigūnų gavęs informacijos, kad D. Trumpas nenorėjo asmeniškai susitikti su V. Zelenskiu tol, kol nepamatys, kokių veiksmų poste imasi V. Zelenskis.

Pranešėjas teigia, kad Jungtinių Valstijų ir Ukrainos prezidentų pokalbis liepos 25 dieną nebuvo niekaip ribojamas, nes buvo planuotas kaip įprastinis.

Jis įvardija įvairių žmonių, kurie Baltuosiuose Rūmuose, Valstybės departamente ir žvalgybos bendruomenėje tiesiogiai ar vėliau klausėsi pokalbio turinio.

D. Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“ iškart po pranešėjo skundo paviešinimo didžiosios raidėmis parašė: „DEMOKRATAI BANDO SUNAIKINTI RESPUBLIKONŲ PARTIJĄ“.

THE DEMOCRATS ARE TRYING TO DESTROY THE REPUBLICAN PARTY AND ALL THAT IT STANDS FOR. STICK TOGETHER, PLAY THEIR GAME, AND FIGHT HARD REPUBLICANS. OUR COUNTRY IS AT STAKE!