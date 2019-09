Trumpas vėl skundžiasi dėl priekabiavimo, demokratams pradėjus apkaltos tyrimą

Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė esąs prezidentas, su kuriuo elgiamasi nesąžiningiausiai per visą JAV istoriją, demokratams pradėjus oficialų apkaltos tyrimą dėl jo galimai korumpuotų veiksmų.

Antradienį skelbdama apie tyrimo pradžią Atstovų Rūmų pirmininkė Nancy Pelosi pareiškė, kad D. Trumpas pažeidė per inauguraciją duotą priesaiką, nes prašė Ukrainos padėti jam apjuodinti jo potencialų varžovą prezidento rinkimuose demokratą Joe Bideną.

Komentuodamas tą sensacingą politinių oponentų žingsnį amerikiečių lyderis tviteryje parašė: „Mūsų šalies istorijoje dar nebuvo nė vieno prezidento, su kuriuo būtų buvę taip nesąžiningai elgiamasi.“

„Demokratai yra suakmenėję iš baimės ir neapykantos. Jiems nieko nepavyksta padaryti. Nereikėtų leisti, kad taip nutiktų kuriam nors kitam prezidentui. Raganų medžioklė!“ – pridūrė jis.

Pareiškimas apie tyrimo pradžią yra pirmas žingsnis sudėtingame procese, per kurį vis tik tikriausiai nepavyks nušalinti D. Trumpo nuo valstybės vadovo pareigų. Be to, JAV politika atsidūrė pavojingoje naujoje teritorijoje, likus 14 mėnesių iki naujų Baltųjų rūmų vadovo ir Kongreso rinkimų.

N. Pelosi ir kiti demokratų lyderiai kelis mėnesius priešinosi raginimams pradėti apkaltos procesą, teikdami pirmenybę pasirengimui artėjantiems rinkimams.

Tačiau neseniai nuskambėjus kaltinimams, jog D. Trumpas siūlė Ukrainai paramą mainais į pagalbą pakertant demokratų realiausio kandidato į prezidentus J. Bideno kampaniją, taip pat smarkiai išaugus pritarimui apkaltai tarp eilinių demokratų, partijos vadovybės kantrybės taurė, panašu, buvo perpildyta.