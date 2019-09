Pirmadienį G. Thunberg piktai kreipėsi į pasaulio lyderius, kaltindama juos „išdavus“ jaunus žmones, nes per ilgai ignoravo klimato krizę.

„Savo tuščiais žodžiais pavogėte mano svajones ir vaikystę, – sakė ji. – Visų ateities kartų žvilgsniai įsmeigti į jus. Jei mus nuvilsite, niekada jums neatleisime. Neleisime išvengti atsakomybės. Nubrėžiame liniją čia ir dabar.“

Vienas prezidento mėgstamo televizijos kanalo svečias susilaukė didžiulės kritikos, pavadinęs G. Thunberg „psichiškai nesveika švede, kurią išnaudoja tėvai ir viso pasaulio kairieji“. Po šio akibrokšto naujienų laidos „Fox News“ kūrėjai išplatino atsiprašymą.

D. Trumpas buvo subtilesnis. „Twitter“ paskelbtoje žinutėje jis sumenkino 16-os metų amžiaus G. Thunberg išsakytus priekaištus pasaulio lyderiams.

„Ji atrodo labai laiminga mergaitė, laukianti šviesios ir nuostabios ateities. Kaip miela!“ – sarkastiškai parašė prezidentas.

Antradienį švedė nusprendė į šią žinutę atsakyti netiesiogiai, papildžiusi savo „Twitter“ profilį D. Trumpo žodžiais.

Dabar jos profilio aprašymas skamba taip: „Labai laiminga mergaitė, laukianti šviesios ir nuostabios ateities.“ Ankstesnis aprašymas buvo toks: „16-os metų amžiaus klimato aktyvistė, serganti Aspergerio sindromu.“

G. Thunberg atvirai papasakojo apie Aspergerio sindromą, susilaukusi kritikos dėl šio sutrikimo. Ji teigė, kad dėl smegenų vystymosi pakitimo yra „kitokia“, tačiau sindromą laiko savo „supergalia“.

DELFI primena, kad antradienį internete žaibiškai išpopuliarėjo vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip klimato aktyvistė G. Thunberg lediniu žvilgsniu nužvelgia D. Trumpą.

Niujorke įvykusiame Jungtinių Tautų viršūnių susitikime dėl klimato kaitos 16-os metų amžiaus švedė sakė, kad ankstesnių kartų lyderiai pavogė jos vaikystę ir svajones. Filmuotoje medžiagoje G. Thunberg stovi JT būstinės Niujorke fojė, kai atvyksta D. Trumpas.

Filmavimo kameros užfiksavo akimirką, kai paauglės veido išraiška pasikeičia iš smalsios į skleidžiančią nuožmų pyktį, pro šalį žingsniuojant Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentui.

I think a lot of us can relate.