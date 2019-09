ES perspėja Londoną: neapsimetinėkim

Europos Sąjungos vyriausiasis „Brexit“ derybininkas Michelis Barnier trečiadienį pareiškė, kad Bendrija nenusiteikusi apsimetinėti, kad derasi, perspėdamas Londoną, kad tikisi iš jo konkrečių pasiūlymų dėl „Brexit“.

„Tikrai nekalbame apie apsimetinėjimą, kad deramės“, – sakė M. Barnier Europos Parlamento rūmuose Strasbūre.

„Šiose išskirtinėse ir sudėtingose derybose... esame atsakingi vykdyti šį procesą ryžtingai ir nuoširdžiai“, – pridūrė jis.

M. Barnier skatino tinkamai įvertinti „Brexit“ be susitarimo pasekmes ir teigė, kad pirmiausia dar reikės išspręsti daug Didžiosios Britanijos pasitraukimo iš ES iškeltų klausimų ir tik tada bus galima tartis dėl ateities santykių, rašė „Reuters“.

„Patariu visiems nesumenkinti ir adekvačiai įvertinti išstojimo be susitarimo pasekmes, žinoma, pirmiausia Didžiajai Britanijai, bet taip pat ir mums“, – sakė M. Barnier.

Pagrindinis derybininkas Europos Parlamento nariams trečiadienį pasakė, kad išstojimo susitarimas, kuriame aptariamos piliečių teisės ir Airijos sienos klausimas, buvo tarsi pamatas tolesniems ekonominiams Didžiosios Britanijos ir ES santykiams.

„Noriu priminti, kad jei Didžioji Britanija bloką paliks be susitarimo, visi šie klausimai niekur nepradings... Praėjus jau maždaug trejiems metams nuo „Brexit“ referendumo, nebeturėtume apsimetinėti, kad deramės“, – sakė M. Bernier.

Jis taip pat pabrėžė, jog Didžiosios Britanijos atstovams neužtenka paaiškinti, kodėl apsidraudžiamąją priemonę reikėtų atšaukti. „Mums reikia teisiškai veikiančių priemonių, kuriomis sugebėtume išspręsti „Brexit“ sukeltas problemas.“

J. C. Junckeris: „Brexit“ be susitarimo pavojus – labai realus

Susitarimas, kuris garantuotų tvarkingą Didžiosios Britanijos išstojimą iš ES, yra vis dar įmanomas, tačiau „Brexit“ be susitarimo rizika yra taip pat „labai reali“, trečiadienį iki išstojimo termino likus šešioms savaitėms sakė Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude‘as Junckeris, rašo „Reuters“.

J. C. Junckeris kreipėsi į europarlamentarus ir teigė, kad Didžiosios Britanijos premjeras Borisas Johnsonas pirmadienį jam sakęs, jog Londonas vis dar siekia pereinamojo laikotarpio susitarimo, bet iš bloko išstos spalio 31 dieną – su arba be susitarimo. Salėje Strasbūre „Brexit“ remiantys parlamentarai po šios J. C. Junckerio pastabos ėmė ploti.

„Liko labai nedaug laiko. Išstojimo be susitarimo rizika yra labai reali“, – sakė J. C. Junckeris.

Remiantis Didžiosios Britanijos nepaprastosios padėties planu, blogiausiu atveju „Brexit“ be susitarimo atneštų didžiulių prekybos trikdžių, trūktų vaistų, šviežio maisto, galimai padaugėtų visuotinių neramumų.

„Toks staigus ekonominių ryšių nutraukimas ir pasitraukimas iš narystės, kuri galiojo jau net keturis dešimtmečius, gali būti Didžiosios Britanijos pasirinkimas, tačiau tai niekada nebuvo ES pasirinkimas“, – sakė J. C. Junckeris, parodydamas, kad bloko atstovai siekia išvengti kaltinimų, jei Didžioji Britanija bankrutuotų.

Europos Komisijos pirmininkas teigė, kad Londonas turi pateikti realistinių siūlymų, kuriais būtų galima keisti susitarime numatytą apsidraudžiamąją priemonę. Šį susitarimą priėmė buvusi premjerė Theresa May, tačiau jo nepatvirtino Didžiosios Britanijos parlamentas.

„Nesu emociškai prisirišęs prie Airijos sienos apsidraudžiamosios priemonės, – sakė J. C. Junckeris. – Paprašiau, kad premjeras pateiktų alternatyvų raštu.“

Pesimistiškam J. C. Junckerio tonui atitarė ir Suomijos Europos reikalų ministrė Tytti Tuppurainen, taip pat kalbėjusi parlamente Strasbūre. Ji teigė, kad „Brexit“ be susitarimo yra „gana tikėtina išdava“. Suomija šiuo metu pirmininkauja ES.