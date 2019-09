Per du išpuolius Afganistane žuvo beveik 50 žmonių

Afganistanas: per sprogimą žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 11, dar 35 sužeisti Foto: AFP / Scanpix

Per du savižudiškus išpuolius Afganistane antradienį žuvo beveik 50 žmonių ir dar dešimtys buvo sužeisti. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, mirtininkai detonavo sprogmenis netoli prezidento Ashrafo Ghanio rinkimų kampanijos renginio Parvano provincijoje bei Kabulo centre. Atsakomybę už abi atakas prisiėmė radikalus islamo Talibanas. Talibai, be to, pagrasino naujomis smurto atakomis prieš rugsėjį vyksiančius prezidento rinkimus.

Pirmasis išpuolis surengtas netoli A. Ghanio rinkimų kampanijos renginio Parvano provincijoje. Čia, mirtininkui detonavus sprogmenis prie pirmojo kontrolės posto, žuvo mažiausiai 26 žmonės ir dar 42 buvo sužeisti. Prezidentas nenukentėjo ir pasmerkė išpuolį. Taip Talibanas dar kartą įrodė, „kad nėra suinteresuotas taika ir stabilumu Afganistane“, - sakė jis. Praėjus valandai po šios atakos, mirtininkas susisprogdino prie JAV ambasados Kabulo centre. Jis pražudė 22 žmones ir dar 38 sužeidė. Susiję straipsniai Afganistane žuvo amerikiečių karys Maskvoje apsilankę Talibano atstovai patvirtino norą tęsti derybas su JAV Atsakomybę už abu išpuolius prisiėmė Talibanas. Talibų atstovas sakė, kad išpuolis Parvane buvo tiesiogiai nukreiptas prieš rinkimus. „Mes perspėjome žmones, kad jie nedalyvautų rinkimų kampanijos renginiuose, - sakė jis. – Jei jie nukentės, patys bus dėl to kalti“. Afganistane rugsėjo 28 dieną vyks prezidento rinkimai. Su A. Ghaniu konkuruos vyriausybės vadovas Abdullah‘as Abdullah‘as ir dar keliolika kitų kandidatų, tarp jų – karo vadai, buvę šnipai ir buvę komunistinės vyriausybės Kabule nariai.

