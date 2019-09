JT: Karas Rytų Ukrainoje pareikalavo jau per 3,3 tūkst. taikių gyventojų gyvybių

Nuo konflikto Rytų Ukrainoje pradžios 2014 metais žuvo jau daugiau kaip 3 300 taikių gyventojų, antradienį pranešė Jungtinių Tautų žmogaus teisių stebėsenos misija Ukrainoje.

„Šiandien aukų tarp civilių gyventojų skaičius yra mažiausias per visą konflikto, pareikalavusio jau per 3 300 civilių gyvybių, laikotarpį. Tikimės, kad mažėjimo tendencija ateityje išliks“, – per Kijeve vykusią spaudos konferenciją informavo misijos vadovė Matilda Bogner.

Ji pristatė ataskaitą dėl žmogaus teisių padėties Ukrainoje nuo šių metų gegužės iki rugpjūčio.

„Per atskaitoje aprašomą trijų mėnesių laikotarpį dėl konflikto žuvo aštuoni žmonės – keturi vyrai ir keturios moterys. Sužeisti buvo dar 60, iš jų – devyni vaikai“, – sakė M. Bogner.

Ji pridūrė, kad liepos viduryje atsinaujinus ugnies nutraukimo režimui aukų tarp civilių reikšmingai sumažėjo.

M. Bogner pabrėžė, kad Kijevo kontroliuojamoje teritorijoje JT stebėsenos misija gali laisvai vykdyti savo veiklą ir turi galimybę konfidencialiai lankytis sulaikytųjų kalinimo vietose.

„Ginkluotų grupuočių kontroliuojamoje teritorijoje mūsų veikla jau ilgiau nei metus smarkiai ribojama“, – pridūrė ji.

JT misija išreiškė susirūpinimą dėl belaisvių kalinimo sąlygų prorusiškų separatistų kontroliuojamoje teritorijoje.