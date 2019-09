„The New York Times“ patikslinus straipsnį, Trumpas įtūžo

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį piktai užsipuolė dienraštį „The New York Times“, kai šis patikslino savo ankstesnį straipsnį apie Aukščiausiojo Teismo teisėjui Brettui Kavanaugh (Bretui Kavanui) mestus naujus kaltinimus nederamu seksualiniu elgesiu, nurodęs, kad galimai nuo teisėjo nukentėjusi moteris neprisimena to incidento.

Praėjusį savaitgalį pasirodęs straipsnis sulaukė didžiulio atgarsio. Jame rašoma apie B. Kavanaugh mestus kaltinimus seksualiniu užpuolimu, iškilusius į dienos šviesą per jo kandidatūros svarstymą Senate praėjusiais metais. Straipsnyje daugiausiai dėmesio skiriama vienai iš teisėjo kaltintojų – Deborah Ramirez, tvirtinančiai, kad B. Kavanaugh praėjusio amžiaus 9-o dešimtmečio viduryje Jeilio universiteto studentų bendrabutyje per vakarėlį, kuriame buvo vartojamas alkoholis, rodė jai savo genitalijas. Tuo metu jie abu buvo studentai. Susiję straipsniai Paskyrus Brettą Kavanaugh JAV Aukščiausiasis Teismas pakrypo dešinėn Trumpas atsiprašė Kavanaugh ir jo šeimos už „patirtą siaubingą skausmą ir kančias“ Tačiau straipsnyje pateikiami ir anksčiau neskelbti vieno buvusio teisėjo bendramokslio iš Jeilio universiteto prisiminimai, esą B. Kavanaugh kitame vakarėlyje taip pat rodė savo varpą kitai studentei. Šis pranešimas sulaukė audringos reakcijos. Keli demokratai, kovojantys dėl teisės tapti partijos kandidatu 2020 metų prezidento rinkimuose, paragino atlikti naują tyrimą ar netgi surengti apkaltą teisėjui. Pirmadienį „The New York Times“ nurodė, kad jo straipsnyje buvo praleista keletas svarbių detalių: tariama nauja nukentėjusioji, apie kurią pasakojo buvęs teisėjo bendramokslis, atsisakė kalbėtis su žurnalistais, o „draugai sako, kad ji neprisimena to epizodo“. „Ši informacija buvo įtraukta į straipsnį“, – nurodė „The New York Times“ redaktoriaus žinutėje. Tai neprasprūdo pro akis D. Trumpui. Piktai užsipuolęs dienraštį prezidentas paragino B. Kavanaugh kreiptis į teismą dėl šmeižto ir pareiškė, kad Teisingumo departamentas „turėtų suskubti į pagalbą“ teisėjui. „NEJAU TIKITE TUO, KĄ DARO AR KALBA ŠIE BAISŪS ŽMONĖS“, – parašė D. Trumpas tviteryje. – Jie norėtų sugriauti, paveikti jo nuomonę, bet blogai sužaidė. Jie turėtų būti patraukti į teismą!“ D. Trumpas kaltino žiniasklaidą dirbant „ranka rankon su savo partneriu“ – Demokratų partija. Prezidento raginimai atsistatydinti „Vienintelis iš tiesų užpultas asmuo yra teisėjas Brettas Kavanaugh – užpultas melu ir melagingomis naujienomis!“ – sakė D. Trumpas. Vėliau prezidentas tviteryje paragino „atsistatydinti visus „The New York Times“ darbuotojus, prisidėjusius prie ŠMEIŽIKIŠKO straipsnio apie B. Kavanaugh“. B. Kavanaugh griežtai atmetė visus kaltinimus dėl nederamo seksualinio elgesio. „The New York Times“ straipsnis buvo parengtas remiantis medžiaga iš būsimos šio straipsnio autorių knygos. Jame pateikiamas buvusio teisėjo bendramokslio iš Jeilio universiteto pasakojimas, esą B. Kavanaugh draugai „įkišo jo penį vienai studentei į ranką“. Liudininkas pranešė apie tai JAV senatoriams ir Federaliniam tyrimų biurui, tačiau FTB neatliko tyrimo, rašė dienraštis. Pernai rugsėjį demokratų ir kai kurių respublikonų iniciatyva buvo savaitei sustabdytas B. Kavanaugh skyrimo Aukščiausiojo teismo teisėju procesas, kad FTB skubos tvarka ištirtų jam mestus kaltinimus. Vėliau buvo pranešta, kad FTB atsisakė apklausti dešimtis potencialių liudininkų ar asmenų, galėjusių suteikti svarbios informacijos. Keli respublikonai pasekė D. Trumpo pavyzdžiu ir pasmerkė „The New York Times“ bei demokratų raginimus surengti B. Kavanaugh apkaltą. Senato daugumos lyderis Mitchas McConnellas išreiškė pasipiktinimą „dar vienu nepatikrintu, nepagrįstu teiginiu“, nukreiptu prieš B. Kavanaugh. „Visi pamename analogišką situaciją praėjusį kartą: paskelbiama, o tada taisomi faktai“, – sakė jis senatoriams. Senatorius Lindsey Grahamas, pernai uoliai gynęs B. Kavanaugh ir faktiškai išgelbėjęs jo paskyrimą, kaltino demokratus, kad šie „dėl politinės naudos siekia sugriauti teisėjo B. Kavanaugh gyvenimą“. „Kaip Senato Teismų komiteto pirmininkas pažadu, kad teisėjo B. Kavanaugh apkaltos dėl šių šmeižikiškų kaltinimų nebus“, – parašė jis tviteryje.

