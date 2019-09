EK atstovas apie Johnsoną: tiesą sakant, esame kiek šokiruoti

Europos Sąjungos pareigūnai atmeta Jungtinės Karalystės ministro pirmininko Boriso Johnsono teiginį, esą, „Brexit“ derybose „pasiektas svarbus progresas“, o Jeanas Claude‘as Junckeris perspėja apie sparčiai senkantį laiką, skelbia „The Guardian“.

J. C. Junckeris, kuris spalio 31 dieną palieka Europos Komisijos pirmininko postą, ketina remti B. Johnsoną prie sienos ir reikalauti idėjų, kaip spręsti sienos su Airija klausimą. Pirmadienį lyderiai susitinka Liuksemburge.

Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas „The Mail on Sunday“ sakė, jog Berlynas, Paryžius ir Dublinas Airijos sienos klausimu, kišančiu pagalius į ratus „Brexit“ susitarimui, „pasiekė svarbų progresą“.

Nepaisant to, derybose su B. Johnsono atstovu Davidu Frostu dalyvavę Europos Sąjungos pareigūnai su tokiu požiūriu kategoriškai nesutinka.

„Tai nėra taip. Tiesą sakant, esame kiek šokiruoti“, – britų laikraščiui „The Guardian“ sakė EK atstovas.

Pasak jo, penktadienio derybose iš tikrųjų pradėta diskutuoti kai kuriais konkrečiais klausimais.

„Tai, be abejo, yra žingsnis į priekį, bet mes tai turėjome seniai jį žengti. O galutinis rezultatas dar labai toli“, – teigė EK atstovas.

„Vienintelis žingsnis į priekį – tai, kad penktadienį iš viso prieita prie esmės... Ten turėjome būti jau seniai, o rezultato vis dar nematyti“, – žurnalistams sakė vienas Europos Sąjungos šaltinis, apibūdindamas nuotaikas po naujausių derybų.

Susitikimas Liuksemburge vyks praėjus vos 26 dienoms po B. Johnsono susitikimo su Vokietijos kanclere Angela Merkel Berlyne, po kurio jis pareiškęs turįs 30 dienų įtikinti Europos Sąjungą, jog turi alternatyvą Airijos klausimu.

Susitikimas Berlyne, po kurio dar vyko susitikimai su Europos Sąjungos lyderiais Paryžiuje ir Bjarice, suteikė vilčių, jog britų premjeras susitarimo klausimu nusiteikęs rimtai ir ryžtingai. Deja, optimizmas Briuselyje greitai išgaravo B. Johnsonui susipykus su savo šalies parlamentu ir vėl prabilus apie pasitraukimą be susitarimo, taip ir nepateikus nė vieno konkretaus pasiūlymo.

Pastaruoju metu iš Londono vis atskriejančios žinios, esą, jau gana greitai gali būti pasiektas susitarimas, vieno įtakingo Europos Sąjungos pareigūno atmetamos kaip „klaidingos“.

Naujausias B. Johnsono retorinis išpuolis, esą, Jungtinė Karalystės kaip Stipruolis Halkas spalio 31 dieną nutrauks visus „pančius“, dar labiau paskatino Briuselio skepticizmą politiko žodžių nuoširdumu.

Tokias kalbas apibūdinęs kaip „ne itin stebinančias“, Europos Sąjungos šaltinis pareiškė: „Visa tai atrodo kaip kažkoks nelabai vykęs pokštas. O juk kalbame apie labai svarbius dalykus. Pasitraukimo be susitarimo pasekmės bus labai skaudžios, panašu, kad tai laikoma žaidimu, kur veikia kažkokie personažai, o ne sprendžiamos realios realaus pasaulio problemos“.

J. C. Junckeris teigia, kad „Brexit“ be susitarimo būtų tikra beprotybė, prireiktų daug metų tokią betvarkę sutvarkyti. Per interviu „Deutschlandfunk“ jis sakė, kad Jungtinės Karalystės patriotai „savo šaliai neturėtų linkėti tokio likimo“.

Kadenciją baigiančio Europos Komisijos pirmininko teigimu, Europos Sąjunga žino, ko nenori britai, tačiau vis dar laukia alternatyvių pasiūlymų: „Viliuosi, kad jų sulauksime, tik laikas labai sparčiai senka“.

Halkui save prilyginęs B. Johnsonas žada neleisti dar kartą atidėti „Brexit“

Žalios spalvos išgalvotam Marvel komiksų herojui Halkui save prilyginęs Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas B. Johnsonas pareiškė neleisiąs, kad „Brexit“ dar kartą būtų atidėtas.

B. Johnsonas pabrėžė tikįs, kad su Europos Sąjunga vis dar įmanoma pasiekti susitarimą dėl santykių su ja po JK pasitraukimo.

„Manau, kad mes pasieksime tikslą. Kalbėsiu su Jeanu-Claude'u (kandenciją baigiančiu EK pirmininku Jeanu-Claude'u Junckeriu apie tai, kaip tai galima padaryti“, – interviu leidiniui „The Mail on Sunday“ sakė B. Johnsonas.

„Jaučiuosi tvirtai“, – pridūrė jis.

Anot britų leidinio, ministras pirmininkas pareiškė, jog jei derybos žlugs, jis nepaisys Atstovų rūmų įpareigojimo dar kartą atidėti „Brexit“.

B. Johnsonas pateikė analogiją tarp savęs ir komiksų superherojaus Halko.

„Kuo daugiau Halkas pyksta, tuo stipresnis jis tampa“, – pareiškė B. Johnsonas.

Jis teigė esąs ir toliau pasirengęs „kietajam“ „Brexit“ – JK pasitraukimui iš ES be sutarties.

B. Johnsonas susitinka su J. C. Junckeriu

Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Borisas Johnsonas pirmadienį Liuksemburge pokalbių dėl „Brexit“ susitinka su kadenciją baigiančiu Europos Komisijos pirmininku Jeanu Claude‘u Junckeriu. Darbo pietūs planuojami 13.00 val. Lietuvos laiku. Pokalbiuose dalyvaus ir ES vyriausiasis derybininkas „Brexit“ klausimu Michaelis Barnier‘as.

B. Johnsonas savaitgalį buvo „labai tikras“, kad Briuselyje jam pavyks susitarti dėl naujos „Brexit“ sutarties. Tačiau J. C. Junckeris pabrėžė, kad sutartis iš naujo atversta nebus ir apkaltino britus nepateikus alternatyvių pasiūlymų.

„Brexit“ planuojamas spalio 31 dieną. Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmai kelis kartus atmetė susitarimą su ES, o neseniai priėmė įstatymą, įpareigojantį vyriausybę atidėti išstojimą iki sausio pabaigos, jei nebus susitarta su Briuseliu.

B. Johnsonas su tuo nesutinka ir yra pasiryžęs žūtbūt išvesti šalį iš ES spalio gale, esant reikalui, ir be sutarties. Tokiu atveju tikimasi dramatiškų padarinių, be kita ko, spūsčių britų uostuose bei maisto produktų ir medikamentų stygiaus Didžiojoje Britanijoje.