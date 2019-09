Estijoje vyko protestas prieš vyriausybėje dirbančius kraštutinius dešiniuosius

Keli šimtai estų šeštadienį sostinėje Taline dalyvavo proteste, per kurį reikalavo trijų partijų vyriausybės, kurioje pirmą kartą dirba kraštutiniai dešinieji, atsistatydinimo.

Demonstrantai turėjo su savimi plakatų, ant kurių estų, anglų ir rusų kalbomis buvo užrašyta „Kova su fašizmu – mano kardio“ ir „Ne rasizmui, ne islamofobijai, ne neapykantai, ne smurtui“.

Protestą organizavo judėjimas „Taip laisvei, ne melui“, kuris susikūrė premjero Centro partijai kovą pradėjus derybas dėl koalicijos su konservatyviąja partija „Isamaa“ ir kraštutinių dešiniųjų politine jėga EKRE.

Euroskeptiška partija EKRE yra pagarsėjusi populistine retorika ir nusistatymu prieš migrantus.

„Tai buvo protestas prieš vyriausybėje esančią partiją, kuri nori sugriauti viską, kas buvo padaryta per pastaruosius 30 metų, pakeisti konstituciją ir paversti Estiją kraštutinių dešiniųjų šalimi“, – naujienų agentūrai AFP pareiškė vienas iš demonstracijos organizatorių Siimas Tuiskas (Symas Tuiskas).

Prieš protesto akciją jos organizatoriai išplatino pareiškimą, kuriame smerkiami vyriausybės nariai, „įžeidę ir besityčiojantys iš gydytojų, mokslininkų, aplinkosaugininkų, užsienio studentų ir mažumų“.

„Vienintelė grupė, gavusi naudos iš vyriausybės politikos, kol kas yra tie, kas mėgsta alkoholį“, – pridūrė jie, turėdami galvoje neseniai priimtą sprendimą sumažinti akcizą, taip siekiant paskatinti estus nebevažinėti į Latviją pirkti alkoholio.

Demonstracija vyko minint referendumo dėl Estijos stojimo į Europos Sąjungą metines.

Be to, keliolika žmonių Taline šeštadienį susirinko į atskirą demonstraciją, per kurią reikalavo, kad 1,3 mln. gyventojų turinti šalis paliktų ES.