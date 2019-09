Apklausa: britų konservatoriai ir toliau aiškia persvara lenkia leiboristus

Tęsiantis ginčui dėl „Brexit“, Didžiosios Britanijos konservatoriai apklausose toliau aiškia persvara lenkia leiboristus, praneša agentūra „Reuters“.

Nuomonės tyrimo instituto „Kantar“ internete atlikta apklausa rodo, kad premjero Boriso Johnsono torius remia 38 proc. respondentų, o opozicijoje esančius leiboristus – tik 24 proc. Liberalams savo palankumą rodo 20 proc. rinkėjų, o „Brexit“ partijai – 7 proc.

Be to, remiantis apklausa, mažiau nei kas trečias pilietis tikėtinu laiko šalies išstojimą iš ES spalio 31 dieną. N. Johnsonas pasiryžęs žūtbūt laikytis šio termino ir, esant reikalui, išvesti Jungtinę Karalystę iš Bendrijos ir be sutarties.

„Kantar“ duomenimis, jei būtų surengtas dar vienas referendumas, 37 proc. žmonių balsuotų už pasilikimą ES, 34 proc. – prieš. 18 proc. nurodė, jog nedalyvautų balsavime.

Per referendumą 2016-aisiais „Brexit“ parėmė 52 proc. rinkėjų.