J. Johnsonas teigė, kad pastarosiomis savaitėmis jautėsi plėšomas tarp „lojalumo šeimai ir nacionalinių interesų“ ir „atėjo laikas kitiems perimti mano vaidmenis parlamento nario ir ministro pareigose“.

„Man buvo garbė atstovauti Orpingtonui (pietryčių Anglijoje) devynerius metus ir eiti ministro pareigas prie trijų premjerų“, – socialiniame tinkle tviteryje rašė J. Johnsonas.

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest - it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout