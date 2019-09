JT: per keturis mėnesius Sirijoje žuvo daugiau kaip tūkstantis civilių

BNS

Sirijoje per keturis pastaruosius mėnesius žuvo per tūkstantį civilių, dauguma jų – per prezidento Basharo al Assado pajėgų bei Damasko sąjungininkų antskrydžius ir antžemines atakas, pranešė Jungtinių Tautų žmogaus teisių komisarė.

JT vyriausioji žmogaus teisių komisarė Michelle Bachelet nurodė, kad karo siaubiamoje šalyje nuo balandžio 29-osios iki rugpjūčio 29-osios žuvo 1 089 civiliai, tarp jų 304 vaikai. Anot komisarės, beveik visos aukos – 1 031 žmogus – žuvo nuo vyriausybės pajėgų ir Damasko sąjungininkų ugnies Idlibo ir Chamos provincijose. Dėl likusių 58 asmenų žūties kalti „nevalstybiniai subjektai“, sakė M. Bachelet. Šiuos duomenis M. Bachelet pateikė žurnalistams Ženevoje. Pasienyje su Turkija esanti Idlibo provincija yra paskutinis svarbus sukilėlių bastionas Sirijoje.

