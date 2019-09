Vieno JAV Meino valstijos gyventojo gyvenimas, kaip kad teigiama valstijos šūkyje, „klostosi taip, kaip ir turėtų“ – jau antrą kartą šiais metais vyras laimėjo loterijoje didžiulį piniginį prizą.

Amerikietis Robertas Stuartas, įsigijęs momentinį loterijos bilietą, laimėjo 100 tūkst. dolerių. Sėkmė sėkme, bet tai buvo ne pirmas jo laimėjimas šiais metais: kitoje loterijoje prieš tris mėnesius jis laimėjo 1 mln. dolerių, skelbia „ABC News“ radijo stotis WMTW.

Man scores 2nd winning lotto ticket in 3 months: Maine man wins the lottery twice https://t.co/PeQgUuoi2u pic.twitter.com/n9TnN0hI5o