Pragaištingas uraganas baudžia Bahamas – jau 12 val. nepajudėjo iš vietos: vanduo siekia net palėpių langus pradėta ir JAV pakrančių evakuacija

Uraganas „Dorian“ dienai sustojo virš Didžiosios Bahamos salos ir 12 valandų beveik nepajudėjo iš vietos. Naujausiame pranešime Nacionalinis uraganų centras sakė, kad „uraganas niekur nesitrauks“.

Šiandien Didžiosios Bahamos saloje tebesitikima stiprių vėjo gūsių ir potvynių.

Uraganas stovi virš salos ilgiau nei dieną. Stiprus vėjas ir potvyniai griauna namus. Abako salose žuvo penki žmonės.

Bahamų gyventoja Shani Bowd atsidūrė iki pečių vandenyje, kai šiandien jos namus užtvindė vanduo.

„Kiekviename namo kambaryje buvo gal apie pusantro metro vandens. Baldai plaukioja, tualetas užsikimšo. Viskas sugadinta. Prieš atslenkant uraganui visus vertingus daiktus sudėjome kaip galėdami aukščiau. Dabar vanduo nuslūgo iki kelių ir jo lygis toliau krinta, bet viskas plaukioja iš vieno kambario į kitą. Sąlygos antisanitarinės, todėl būtina išvykti iš namų“, – CNN sakė ji.

Uragano sukeltas potvynis slūgsta, tačiau S. Bowd bijo, kad gali prasidėti kitas potvynis.

Ji vis dar yra apsemtuose namuose su septyniais žmonėmis, įskaitant keturis vaikus, ir nežino, kada galės pabėgti, nes už lango tebestūgauja vėjas.

When you think you're safe on the SECOND floor... #Dorian storm surge lashes Northern Bahamas via @6inner pic.twitter.com/gYwo4FicZ0 — Mark Wilson FOX13 (@MarkWilsonTV) September 2, 2019



Moteris prisipažino CNN, kad anksčiau nieko panašaus nebuvo patyrusi.

„Uraganas „Matthew“ buvo baisus, maniau, kad net blogiausias, bet dabar 10 kartų blogiau“, – teigė ji.

Uraganui „Dorian“ toliau siaubiant Bahamas, salose žuvo mažiausiai penki žmonės.

Ministras pirmininkas Hubertas Minnisas sakė, kad mirtys patvirtintos šiaurės rytuose esančiose Abako salose, kurios patyrė visą uragano jėgą.

H. Minniso teigimu, „Dorian“, antras stipriausias Atlanto vandenyne užfiksuotas uraganas, išlieka „labai pavojingas“.

Nuotraukose užfiksuoti potvyniai, apvirtę automobiliai ir sulaužyti medžiai.

Liudininkų vaizdo įrašai ir pranešimai leidžia suvokti didžiulį potvynių mastą. Kai kurie panikos apimti gyventojai nuo kylančio vandens gelbėjasi lipdami ant namų stogų.

Bahamų sostinėje Nasau gyvenantis žurnalistas Clintas Watsonas sakė, kad Didžiosios Bahamos salą talžo stiprios liūtys, o jos gyventojai skelbia vaizdo įrašus internete, rodydami, kad kylantis vanduo siekia net palėpių langus.

„Galbūt bus sunku įsivaizduoti, bet būtent tokią vaizdo medžiagą mums rodo žmonės. Jie maldauja: „Prašau, išgelbėkite mane. Esu ant savo namo stogo. Patys matote, kiek pakilo vanduo.“ Tokių vaizdų ir prašymų nepamirši visą gyvenimą“, – BBC sakė jis.

Dėl penkias gyvybes Bahamose nusinešusio uragano evakuojami JAV pakrančių gyventojai

Milžiniškas uraganas „Dorian“ toliau sukasi virš Bahamų, kur nusinešė mažiausiai penkias gyvybes, bet turi artėti prie JAV, kur jau privertė masiškai evakuoti rytinės pakrantės gyventojus.

Uraganui sustojus virš Bahamų, šalies premjeras Hubertas Minnisas pirmadienį pareiškė, kad katastrofiškais vėjais, liūtimis ir bangomis šią žemų salų grandinę talžanti audra yra „istorinė tragedija“ salynui.

„Kol kas Karališkosios Bahamų policijos pajėgos patvirtino, kad Abake yra penki žmonių žūties atvejai“, – spaudos konferencijoje sakė H. Minnisas, paminėdamas salas, kur „Dorian“ sekmadienį kaip 5 kategorijos uraganas pasiekė sausumą.

Antradienį „Dorian“ susilpnėjo iki 3 – vis tiek pavojingos – kategorijos audros, nurodė JAV Nacionalinis uraganų centras (NHC).

„Dorian“ sustojus virš Didžiosios Bahamos salos į vakarus nuo Abako salų, Bahamų turizmo ir aviacijos ministerija paskelbė, kad pradedamos gelbėjimo operacijos „ten, kur tai yra saugu“.

JAV meteorologai nurodė, kad audra antradienio naktį toliau siautės Bahamose.

Tačiau ir Florida jau pradeda jausti „Dorian“ poveikį: prognozuojami stiprus lietus ir „gūsingas vėjas“. Majamyje įsikūręs NHC perspėjo, kad antradienį tikėtini tornadai.

Floridoje daugiau kaip 9,5 tūkst. žmonių jau prisiglaudė 121 laikinoje prieglaudoje, pranešė valstijos Nepaprastųjų padėčių valdymo skyrius.

High storm surge with floating vehicles speaks volumes to the conditions on Grand Bahama island. Hurricane Dorian is stationary and is a strong 140mph killer storm.#dorian #Grandbahama #Hurricane pic.twitter.com/qgz2yJuT38 — Bahamas Press (@Bahamaspress) September 3, 2019



Silpnesnis, bet vis dar pavojingas

Antradienį 5 val. Grinvičo (8 val. Lietuvos) laiku uraganas stovėjo vietoje, jo vėjų greitis siekė 205 km per val., o gūsių – dar daugiau, nurodė NHC.

Naktį audra vėl turėtų pradėti slinkti į vakarus.

NEW: Video shows severe flooding inside a home as Hurricane #Dorian hits Grand Bahama pic.twitter.com/s0qm1D8MsN — FNR- FRUM NEWS REPORT (@FrumNewsReport) September 2, 2019



„Nors prognozuojamas laipsniškas silpnėjimas, „Dorian“ artimiausias porą dienų turėtų išlikti galingas uraganas“, – sakoma anksčiau paskelbtame NHC pranešime.



Floodwaters at the Rand Memorial Hospital in Freeport Grand Bahama - Emergency Room. Hurricane Dorian forced patients to evacuate the hospital. #DORIAN #HOSPITAL #hurricane pic.twitter.com/cUmxEsjn2Q — Bahamas Press (@Bahamaspress) September 3, 2019



„Vėlai antradienį ir trečiadienį iki vakaro uraganas judės pavojingai arti Floridos rytinės pakrantės, o vėlai trečiadienį ir ketvirtadienį judės pavojingai arti Džordžijos ir Pietų Karolinos“, – nurodė NHC.

Šios trys JAV rytinės valstijos nurodė pakrančių gyventojams – beveik milijonui žmonių – evakuotis.

Kaimyninė Šiaurės Karolina ir dar labiau į šiaurę esanti Virdžinija taip pat paskelbė nepaprastąją padėtį.

Milžiniška audra Bahamose galėjo smarkiai apgadinti ar sugriauti 13 tūkst. namų, pirmadienį rodė pradinės Raudonojo Kryžiaus prognozės.