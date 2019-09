Honkongo vadovė paneigė įrašą: niekada negalvojo apie pasitraukimą

C. Lam

Antradienį Honkongo vadovė patikino, kad niekada neketino pasitraukti iš posto. Kiek anksčiau buvo nutekintas garso įrašas, kuriame galima girdėti C. Lam sakant, jog ji nori pasitraukti ir atsiprašyti, kad mieste sukėlė neramumų.

Honkonge jau tris mėnesius vyksta intensyvūs ir dažnai smurtiniai protestai. Juos pradėjo opozicija, siekdama atsakydama į vadovės C. Lam svarstytą ekstradicijos į žemyninę Kiniją įstatymo projektą.

Vėliau demonstracijos išaugo į platesnius, prieš vyriausybę nukreiptus ir daugiau demokratijos reikalaujančius protestu. Tai didžiausias iššūkis, su kuriuo Honkongui teko susidurti nuo 1997 metų, kai miestas buvo perduotas Kinijai.

„Per pastaruosius tris mėnesius aš vis kartojau sau, kad aš ir mano komanda turime pasilikti savo pareigose ir padėti Honkongui“, – antradienio rytą spaudos konferencijoje sakė C. Lam. Ji teigė, kad niekada net negalvojo apie atsistatydinimą, nesvarstė apie tai kalbėti su Kinijos vyriausybe, kuri Honkongui esą suteikia ribotą autonomijos statusą, o iš tikrųjų vadovauja teritorijai.

Apie tai C. Lam šnekėjo po to, kai „Reuters“ agentūra paviešino garso įrašą. Jame C. Lam savo verslo partneriams praėjusią savaitę sakė norinti atsistatydinti ir už visus Honkongo neramumus prisiimti atsakomybę.

„Tiesiog nedovanotina, jei vyriausiajai vadovei pavyko sukelti tokią sumaištį, – sakė C. Lam. – Turiu pasirinkimą – pirmas dalykas, kurį galiu padaryti prieš tai nuoširdžiai atsiprašiusi – atsistatydinti.

Verslo partneriams C. Lam sakė, kad ji turi labai ribotas galimybes išspręsti miesto krizę, nes tai jau yra Pekino nacionalinio saugumo ir nepriklausomybės klausimas.

C. Lam įrašo nutekinimą pavadino „gana nepriimtinu“ ir paneigė kaltinimus, kad ji arba jos komanda tą įrašą suorganizavo patys. „Toks konfliktas – tai, kad aš pati noriu atsistatydinti, bet negaliu, iš tiesų neegzistuoja“, – teigė ji.