Uraganas „Dorian“ talžo Bahamas katastrofiškais vėjais: salynui tai – istorinė tragedija atnaujinta

Patvirtinta, kad uraganas „Dorian“, talžydamas Bahamas katastrofiškais vėjais, liūtimis ir bangomis, nusinešė mažiausiai penkias gyvybes, pirmadienį paskelbė premjeras Hubertas Minnisas, audrai sustojus virš šios žemų salų grandinės.

Spaudos konferencijoje Nacionalinėje nepaprastųjų situacijų valdymo agentūroje Niu Providense H. Minnisas uraganą pavadino „istorine tragedija“ salynui.

„Dorian“ sekmadienį pasiekė Abako salas, o pirmadienį talžė labiau į vakarus esančią Didžiąją Bahamą.

JAV meteorologai sako, kad audra antradienio naktį toliau siautės Bahamose.

Dėl uragano „Dorian“ atšaukta daugiau kaip 1,3 tūkst. skrydžių

Dėl uragano „Dorian“ atšaukta daugiau kaip 1,3 tūkst. skrydžių Jungtinėse Valstijose, į jas ir iš jų, rodo skrydžių stebėjimo tinklalapio „FlightAware“ duomenys.

Tinklalapis nurodo, kad neįprastai didelį pirmadienį atšauktų skrydžių skaičių nulėmė daugiausia „Dorian“. Įprastas per dieną atšauktų skrydžių skaičius būtų 50–100.

Dar mažiausiai 1 tūkst. skrydžių turėtų būti atšaukti antradienį ir mažiausiai pusė šių atšaukimų bus susiję su Orlando tarptautinio oro uosto uždarymu, planuojamu 2 val. vietos laiku.

Šios trys JAV rytinės valstijos nurodė pakrančių gyventojams – beveik milijonui žmonių – evakuotis.

Kaimyninė Šiaurės Karolina ir dar labiau į šiaurę esanti Virdžinija taip pat paskelbė nepaprastąją padėtį.

„Bahamos labai stipriai nukentės. Abako (salas) nušluos, – teigė Kolorado valstijos universiteto uraganų tyrėjas Philas Klotzbachas.

Šimtai žmonių apsistoję mokyklose, bažnyčios ir kitose prieglobsčio vietose. Pranešama, kad kai kur nutrūko elektros ir vandens tiekimas, o valdžia įspėja gyventojus nebeiti į lauką, kai vėjo gūsiai pasieks 18 m per sekundę.

Šiaurinėje Bahamų archipelago dalyje uždaryti viešbučiai, gyventojai užsidarę namuose, o valdžia pasamdė jachtų, kad nuplukdytų žmones į didesnes salas.

Ministras pirmininkas Hubbertas Minnisas pabrėžė – visiems, kas nesievakuos, grės didžiulis pavojus ir galimi katastrofiški padariniai.

Didžiosios Bahamos aukštas vyriausybės pareigūnas Kwasi Thompsonas teigė: „Prašau, paisykite įspėjimo. Nebėra laiko.“

Pareigūnų teigimu, nemažai gyventojų ignoruoja nurodymus evakuotis. „Visa tai gali baigtis mirtimi. Prašome, maldaujame, maldaujame – kelkitės į saugią vietą“, – sakė policijos komisaro pavaduotojas Samuelis Butleris.

Iki 5 kategorijos sustiprėjęs uraganas „Dorian“ Bahamas įnirtingais vėjais ir liūtimis talžė sekmadienį, griaudamas namus ir miestelius. Uraganas slinko JAV pakrančių link, kur šimtams tūkstančių žmonių buvo nurodyta evakuotis.

Raudonasis Kryžius taip pat perspėjo, kad per didelius potvynius Abako salose sūriu vandeniu galėjo būti užteršti šuliniai.

Organizacija nurodė iš savo pagalbos stichinių nelaimių atvejais fondo skyrusi 250 tūkst. Šveicarijos frankų (230 tūkst. eurų) pradiniam atsakui į krizę ir tam, kad maždaug 500 šeimų būtų suteikta laikina pastogė.

„Dorian“, kurio nešamų vėjų greitis siekė 295 km per val., krantą pasiekė Abako salose Bahamų šiaurės vakaruose. Tai buvo galingiausia audra, kada nors pasiekusi šią Karibų salų grandinę.

Po kelias dienas trukusios nervingos nežinios dėl uragano tolimesnio kelio, JAV pietryčiuose esančios Floridos, Džordžijos ir Pietų Karolinos valstijos galiausiai nurodė pakrančių gyventojams evakuotis. Masinė evakuacija gali paveikti šimtus tūkstančių žmonių.

Amerikos Raudonasis Kryžius apskaičiavo, kad maždaug 19 mln. žmonių gyvena rajonuose, kuriuos galėtų paveikti audra. Nurodoma, kad potencialiai 50 tūkst. žmonių Floridoje, Džordžijoje ir Pietų Karolinoje gali reikėti laikino prieglobsčio.

Kaip nurodė Raudonasis Kryžius, šimtai jo savanorių, transporto priemonių ir daugiau kaip 30 sunkvežimių su pagalbos kroviniais mobilizuojama siekiant padėti uragano kelyje atsidūrusiems žmonėms.

BP BREAKING| Serious Hurricane Damage in Abaco today as Dorian moves on land at 185mph... pic.twitter.com/JizKX6hHpe — Bahamas Press (@Bahamaspress) September 1, 2019

BREAKING: Video sent into us by Jetta C. from Marsh Harbour, Bahamas as Hurricane Dorian at Category 5 made landfall! Reports directly from the area buildings are completely gone!

Viewer Submitted: Jetta C/LSC@WeatherBug #Dorian #HurricaneDorian pic.twitter.com/5PpHH3fMN3

— Live Storm Chasers (@Livestormchaser) September 1, 2019

Terrible conditions coming out of the Marsh Harbour, Bahamas area as Hurricane Dorian CAT 5 making landfall! Jetta, who shot this video says they could use a lot of prayers​!

Viewer Submitted: Jetta C/LSC@WeatherBug - #Dorian #HurricaneDorian pic.twitter.com/gSW6EF3qUd

— Live Storm Chasers (@Livestormchaser) September 1, 2019

This is Marsh harbour, Bahamas right now with 185mph sustained winds affecting the town! Report @MaximoSPQR #Dorian2019 #Dorian pic.twitter.com/n7zl3X23sn — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) September 1, 2019

I just heard all of the homes in “The Mud” have been destroyed #Dorian2019 #marshharbour pic.twitter.com/Y1Uh3sZPbP — steve pece (@stevepece) September 1, 2019

In the eye of hurricane #Dorain. Take cover the other side will be worse. Abaco islands. pic.twitter.com/iCmPdEifyJ — Chris Wheeler ☣️ (@Stocktrader) September 1, 2019

Rescue mission to round up residents of the Abaco Islands during the Brief eye of the storm break. #Dorain pic.twitter.com/FFINdbycpY — Chris Wheeler ☣️ (@Stocktrader) September 1, 2019



Bahamų laikraščio „Tribune 242“ interneto svetainėje paskelbtoje filmuotoje medžiagoje matyti iki medinių namų stogų pajūrio miestelyje pakilęs vanduo. Purviname rudame vandenyje matėsi apvirtusios valtys, lentos, šakos ir kitokios nuolaužos.

Vėliausiais duomenimis, audros vėjų vidutinis greitis yra 265,5 km per val.; ji slenka į šiaurės vakarus 1,6 km per val. greičiu.

Po kelias dienas trukusios nervingos nežinios dėl uragano tolimesnio kelio, JAV pietryčiuose esančios Floridos, Džordžijos ir Pietų Karolinos valstijos galiausiai nurodė pakrančių gyventojams evakuotis. Masinė evakuacija gali paveikti šimtus tūkstančių žmonių.

JAV Nacionalinis uraganų centras (NHC) paskelbė, kad audra pirmadienio vakarą ir antradienį bus „pavojingai arti“ Floridos pakrantės.

Sekmadienį vakare per Didžiosios Bahamos salos rytinę dalį slinko audros akies siena. Pasak NHC, situacija šioje saloje kelia pavojų gyvybei, o naktį tik blogės.

„Neikite į „akį“, nes jai slenkant vėjas staiga sustiprės“, – 5 val. Grinvičo (8 val. Lietuvos) laiku perspėjo NHC.

Bahamų premjeras Hubertas Minnisas per spaudos konferenciją ašarodamas kalbėjo, kad „tai tikriausiai yra liūdniausia ir blogiausia diena mano gyvenime“, informavo leidinys „Nassau Guardian“.

„Susidūrėme su uraganu,.. kokio niekada nėra buvę Bahamų istorijoje“, – sakė jis.

6 val. Grinvičo (9 val. Lietuvos) laiku audra buvo 50 km į rytus nuo Friport Sičio Didžiojoje Bahamoje ir lėtai judėjo į vakarus, nurodė NHC.

NHC direktorius Kenas Grahamas sakė, kad Bahamose sunkios uragano sąlygos truks 30 valandų ar daugiau ir kad iškris 37,5–50 cm, kai kur – net 75 cm kritulių.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas Vašingtone susitiko su nepaprastųjų padėčių valdymo pareigūnais ir pareiškė, kad audra „atrodo siaubingai“.

„Numatome, kad galiausiai bus paveikta didžioji dalis rytinės pakrantės, o kai kurios [vietovės] – labai, labai smarkiai“, – teigė prezidentas.

Florida savo pirmuosius evakuacijos įsakymus paskelbė Palm Bičo, kur įsikūręs D. Trumpo golfo kurortas „Mar-a-Lago“, ir Martino apygardose.

Pietų Karolinos gubernatorius Henry McMasteris sekmadienį taip pat paskelbė pirmadienio vidurdienį įsigaliosiančią privalomąją gyventojų evakuaciją pakrantėje įsikūrusiose gyvenvietėse, kur gyvena apie 800 tūkst. žmonių.

Džordžijos gubernatorius Brianas Kempas sekmadienį paskelbė pakrantėje esančių šešių valstijos apygardų evakuaciją nuo pirmadienio vidurdienio.

„Atsižvelgdami į audros stiprumą ir nenuspėjamumą privalome pasiruošti visiems įmanomiems scenarijams“, – teigė H. McMasteris.

Gretimoje Šiaurės Karolinos valstijoje taip pat buvo paskelbta nepaprastoji padėtis.

Amerikos Raudonasis Kryžius apskaičiavo, kad maždaug 19 mln. žmonių gyvena rajonuose, kuriuos galėtų paveikti audra. Nurodoma, kad potencialiai 50 tūkst. žmonių Floridoje, Džordžijoje ir Pietų Karolinoje gali reikėti laikino prieglobsčio.

Kaip nurodė Raudonasis Kryžius, šimtai jo savanorių, transporto priemonių ir daugiau kaip 30 sunkvežimių su pagalbos kroviniais mobilizuojama siekiant padėti uragano kelyje atsidūrusiems žmonėms.

JAV vidaus saugumo sekretoriaus pareigas einantis Kevinas McAleenanas sakė, kad Floridai gali smogti uraganiniai vėjai, o paskui – ilgos liūtys ir jūros potvynis.

„Bus labai sunku, nes audra pradeda judėti į šiaurę“, – sakė jis televizijos ABC laidai „This Week“.

D. Trumpas Floridoje paskelbė federalinę nepaprastąją padėtį, taip sudarydamas sąlygas JAV ištekliais padėti valstijoms ir bendruomenėms.