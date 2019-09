Kinijoje per išpuolį pradinėje mokykloje sužeista 10 vaikų

Vidurio Kinijoje 10 pradinukų pirmadienį buvo sužeisti per išpuolį vienoje mokykloje, pranešė valstybinė žiniasklaida.

Ataka įvyko apie 8 val. vietos (3 val. Lietuvos) laiku, pirmąją naujų mokslo dieną Enši mieste Hubėjaus provincijoje. Sužeisti vaikai buvo išvežti į ligoninę.

Žiniasklaidos pranešimuose sakoma, kad policija sulaikė įtariamąjį ir kad incidentas tiriamas.

Atakos motyvai neaiškūs, taip pat nebuvo paskelbta daugiau informacijos apie įvykį.

Pernai birželį du vaikai buvo mirtinai subadyti vieno vyro prie pradinės mokyklos Šanchajaus mieste.

Be to, pernai balandį devyni vaikai žuvo ir keliolika buvo sužeisti per išpuolį prie vidurinės mokyklos Šaansi provincijoje. Vaikus užpuolė buvęs mokinys, norėjęs atkeršyti už mokykloje patirtas patyčias.