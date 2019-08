JK gyventojai protestuoja prieš B. Johnsono sprendimą sustabdyti parlamento darbą

Įvairiuose Jungtinės Karalystės miestuose šeštadienį vyksta demonstracijos prieš šalies premjero Boriso Johnsono kontroversišką sprendimą prieš pat „Brexit“ kelioms savaitėms sustabdyti parlamento darbą.

Protestai vyksta artėjant įtemptai politinei savaitei, B. Johnsono oponentams ketinant užblokuoti tą jo sprendimą teisme ir priimti teisės aktą, kuris neleistų JK išstoti iš Europos Sąjungos neturinti jokio susitarimo. Be to, gali būti net pabandyta per balsavimą dėl nepasitikėjimo nuversti jo vyriausybę.

Tūkstančiai protestuotojų vėlyvą šeštadienio rytą išėjo į įvairių miestų ir miestelių gatves. Organizatorių teigimu, demonstracijose „#StopTheCoup“ laukiama kelių šimtų tūkstančių dalyvių.

Kairiojo sparno grupė „Momentum“, glaudžiai bendradarbiaujanti su pagrindine opozicine Leiboristų partija, artėjant protestams ragino savo šalininkus „užimti tiltus ir blokuoti kelius“.

Minios žmonių susirinko Mančesteryje, Jorke ir Niukasle šiaurės Anglijoje, Škotijos sostinėje Edinburge ir Belfaste Šiaurės Airijoje. Protestai taip pat planuojami dar maždaug 30 miestų.

Didžiausi protestai vyksta Londone, kur per pietus Dauningo gatvėje susirinko tūkstančiai žmonių su švilpukais ir būgnais bei ES vėliavomis. Jie skanduoja „Gėda, Borisai Džonsonai!“

Protestuotojai taip pat mojavo plakatais, ant kurių buvo užrašyta: „Ginkite demokratiją: priešinkitės parlamento uždarymui“ ir „Pabusk, JK! Arba sveiki atvykę į 1933-ųjų Vokietiją“.

„Sprendimo dėl to, kas nutiks „Brexit“, priimti neturėtų Borisas Johnsonas“, – sakė 71-erių Bernardas Hurley, atėjęs į demonstraciją prie parlamento.

„Jis atėmė tą sprendimą iš parlamento, o tai yra nedemokratiška“, – kalbėjo jis.

Policijos lydimoje minioje taip pat vaikščiojo keliolika plikai galvas nusiskutusių vyrų su JK vėliavomis, kurie šūkavo: „Ko mes norime? „Brexit“! Kada mes to norime? Dabar.“

B. Johnsono perspėjimas parlamentarams

B. Johnsonas, į valdžią atėjęs praėjusį mėnesį po Konservatorių partijos lyderio rinkimų, pažadėjo išvesti JK iš ES spalio 31 dieną, net jei tektų pasitraukti neturint jokio susitarimo su Briuseliu.

Jis sakė esantis pasirengęs pritarti susitarimui, jei iš jo bus išbraukti punktai, pagal kuriuos JK net ir po „Brexit“ turėtų likti ES muitų sąjungoje. Dėl šių nuostatų su Briuseliu sutarė ankstesnė britų premjerė Theresa May.

B. Johnsonas siekia, kad būtų atsisakyta vadinamosios apsidraudžiamosios priemonės (angl. backstop) – garantijos, kad Šiaurės Airijos ir Airijos Respublikos siena po „Brexit“ išliks atvira.

Tačiau ES lyderiai sako tebelaukiantys konkrečių pasiūlymų iš Londono.

B. Johnsono patarėjas „Brexit“ klausimais Davidas Frostas kitą savaitę turėtų vykti derybų į Briuselį.

Opozicijos atstovai parlamente ir dalis premjero bendrapartiečių konservatorių nori, kad „Brexit“ būtų vėl atidėtas, jei nepavyks susitarti su ES.

Tuo metu JK vyriausybė intensyviai rengiasi pasitraukimo be susitarimo scenarijui.

Finansų sekretorius Sajidas Javidas šeštadienį gynė sprendimą stabdyti parlamento darbą, nors per Konservatorių rinkimus, kuriuose jis buvo vienas iš B. Johnsono varžovų, jis sakė, kad „negalima vykdyti demokratijos griaunant demokratiją“.

„Jis [parlamentas] paprastai rugsėjį ir spalio pradžioje kurį laiką nedirba“, – sakė S. Javidas radijui BBC.

B. Johnsonas penktadienį perspėjo šalies parlamentarus nemėginti sutrukdyti „Brexit“ įvykti spalio 31 dieną, teigdamas, kad toks žingsnis rimtai pakirstų visuomenės pasitikėjimą politika.

Jis sakė, kad opozicijos pastangos gali padėti įvykti „Brexit“ be susitarimo, nes esą mažiau tikėtina, kad ES šalys pasiūlys kompromisą, jei manys, kad „Brexit“ dar galima sustabdyti.

1,6 mln. parašų

JK karalienė Elizabeth II (Elzbieta II) premjero prašymu leido įšaldyti parlamento darbą nuo rugsėjo vidurio iki spalio 14 dienos, kai liks vos dvi savaitės iki numatytos „Brexit“ datos – spalio 31-osios.

Šis sprendimas supurtė JK politinę areną ir įsiutino proeuropietiškus bei „Brexit“ be sutarties scenarijui nepritariančius įstatymų leidėjus. Jų teigimu, parlamento darbo sustabdymas yra „perversmas“ ir „Konstitucijos pažeidimas“.

Daugelio nuomone, toks premjero žingsnis yra mėginimas apriboti jo oponentų galimybes parlamente svarstyti „Brexit“ strategiją.

Leiboristai sako šiuo metu svarstantys galimybę surengti balsavimą dėl nepasitikėjimo B. Johnsono vyriausybe, turinčia vos vieno mandato daugumą parlamente.

Interneto peticiją, reikalaujančią blokuoti premjero sprendimą, šeštadienį jau buvo pasirašę per 1,6 mln. žmonių.

Tuo metu Škotijos teismas antradienį svarstys bylą, kuria raginama imtis teisinių žingsnių, kad būtų užkirstas kelias B. Johnsonui kelioms savaitėms sustabdyti parlamento darbą.

Antradienį po vasaros atostogų į sutrumpintą sesiją taip pat grįžta britų parlamentarai.

Ketvirtadienį bus nagrinėjama dar viena byla dėl parlamento darbo stabdymo, kurią palaiko ir buvęs konservatorių ministras pirmininkas ir „Brexit“ priešininkas Johnas Majoras.