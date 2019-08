Kaip informuoja news.com.au, iš Strombolio salos ugnikalnio į dangų pliūptelėjo daugiau nei kilometro aukščio pelenų ir juodų dūmų debesis. Per ankstesnį, prieš du mėnesius įvykusį šio ugnikalnio išsiveržimą žuvo vienas keliautojas.

Ugnikalnis Strombolio saloje išsiveržė trečiadienį, rugpjūčio 28 d., pranešė Italijos geofizikos ir vulkanologijos institutas. Nepranešama, kad kas nors būtų žuvęs.

Šis ugnikalnis yra vienas iš nedaugelio nuolat aktyvių ugnikalnių. Šį kartą iš ugnikalnio į jūrą kelių šimtų metrų atstumu pliūptelėjo dujų, uolienų ir ugnikalnio pelenų srovė, pranešė CNN.

Šią liepą iš ugnikalnio išsiveržė karšta magma – joje žuvo 35 m. keliautojas Masimo Imesas.

Trečiadienį filmuotame reportaže matyti, kaip grupelė panikos apimtų italų bėga iš mažytės pelenų debesų gaubiamos salos.

