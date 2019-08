Trumpas leis kirsti miškus Aliaskoje

Tuo metu, kai liepsnojantys Amazonės miškai kelia nerimą visam pasauliui, JAV prezidentas Donaldas Trumpas svarsto kirsti drėgnuosius miškus Aliaskoje. Laikraštis „The Washington Post“ rašo, kad D. Trumpas savo žemės ūkio sekretoriui Sonny‘iui Perdue nurodė atšaukti miškininkystės ribojimus Tongaso nacionaliniame miške.

Be to, gali būti, kad didelėje dalyje gamtos rojaus bus vykdomi energetikos ir kalnakasybos projektai. D. Trumpas nurodymą S. Perdue perdavė po to, kai Tongaso teritorijos klausimą aptarė su valstijos gubernatoriumi Mike‘u Dunleavy‘iui, rašo laikraštis.

67 500 kvadratinių kilometrų dydžio Tongaso nacionalinis miškas yra didžiausias šalies nacionalinis parkas. Jis, „The Washington Post“ duomenimis, sudaro daugiau kaip pusę pasaulio drėgnųjų vidutinių platumų miškų. Ir šie miškai yra svarbūs klimato apsaugai, nes iš atmosferos sugeria anglies dioksidą.

Buvęs JAV prezidentas Billas Clintonas 2001 metais daugiau kaip pusėje Tongaso nacionalinio miško uždraudė tiesti kelius, o kartu ir komerciniams tikslams kirsti medžius. Jau jo įpėdinis George‘as W. Bushas norėjo ribojimus naikinti, tačiau jį sustabdė teismas. Dabartinis gubernatorius M. Dunleavy‘is, anot laikraščio, ragino D. Trumpą atšaukti ribojimus tiesti kelius ir kirsti medžius Tongaso nacionaliniame miške.