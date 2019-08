Boriso Johnsono sprendimas sukėlė tikrą audrą: tai skandalingas kirtis svaras ritasi žemyn

Jungtinės Karalystės vyriausybės vadovas Borisas Johnsonas trečiadienį paskelbė, kad parlamento darbas liks įšaldytas iki spalio 14 dienos, kai iki planuojamo šalies išstojimo iš Europos Sąjungos bus telikusios tik dvi savaitės.

Tai smarkiai papiktino prieš „Brexit“ nusiteikusius įstatymų leidėjus.

Reaguodamas į B. Johnsono veiksmus Bendruomenių rūmų pirmininkas Johnas Bercow sakė, kad „daugiau nei akivaizdu, jog parlamento darbo sustabdymo tikslas yra užkirsti jam kelią diskutuoti dėl „Brexit“ ir atlikti parlamento pareigą formuojant šalies kryptį“, pavadinęs tokį veiksmą „konstituciniu išniekinimu“.

J. Bercow tvirtina, kad nebuvo „jokio kontakto su vyriausybe“. Jis pridūrė: „Suspenduoti parlamentą būtų įžeidimas demokratiniams procesams ir parlamento narių, kaip gyventojų išrinktų atstovų, teisėms. Tokiame ankstyvame premjero veiklos etape ministras pirmininkas neabejotinai turėtų įtvirtinti savo demokratinius įgaliojimus ir įsipareigojimus parlamentinei demokratijai, o ne jiems kenkti.

Pasak „Brexit“ partijos lyderio Nigelo Farage‘, šiandieninis vyriausybės pareiškimas reiškia, kad balsavimas dėl pasitikėjimo tikrai bus, o pirmalaikiai rinkimai tampa labiau tikėtini. Šį veiksmą „Brexit“ šalininkai vertina teigiamai, tačiau lieka neatsakytas klausimas, ar B. Johnsonas ketina vykdyti „Brexit“ susitarimą.

Buvęs torių generalinis atornėjus Dominicas Grieve‘as sako, kad B. Johnsonas „elgiasi kaip revoliucionierius“ ir „žaidžia itin nešvarų žaidimą“.

„Tai visiškai precedento dabartiniais laikais neturintis veiksmas: sustabdyti parlamento darbą penkių savaičių laikotarpiui ir padaryti tą siaučiant nacionalinei krizei. Tai pakankamai neįprasta ir demonstruoja neįtikėtiną premjero panieką parlamentui“, – „Sky News“ sakė D. Grieve‘as.

Jis pridūrė: „Tai prilygsta prieš parlamentą vykdomam perversmui. Manau, jis supras, kad Bendruomenių Rūmai atras būdų apginti savo valdžią vyriausybės atžvilgiu, nuo ko jis ir bando pabėgti“.

Buvęs Didžiosios Britanijos iždo kancleris Philipas Hammondas sakė: „Jei parlamentui nacionalinės krizės metu būtų užkirstas kelias išlaikyti vyriausybę atskaitingą, tai būtų konstitucinis išniekinimas. Visiškai nedemokratiška“.

Partijos „Change UK“ lyderė Anna Soubry rašė: „Siaubinga, kad parlamentas bus suspenduotas krizės metu, kai galime pasitraukti iš ES be susitarimo, o tam nėra parlamento pritarimo. Mūsų demokratijai kelia grėsmę nuožmus premjeras, kurį išrinko mažiau nei šimtas tūkstančių Konservatorių partijos narių. Tučtuojau parašykite laišką jums atstovaujančiam parlamento nariui ir reikalaukite, kad parlamentas posėdžiautų.

Leiboristų parlamentarė Diane Abbott teigė: „Borisas Johnsonas siekia surengti perversmą prieš parlamentą. Prieš jus, rinkėjai, ir jūsų politinius atstovus. Kad įvykdytų pragaištingą „Brexit“ be susitarimo, iš kurio naudos bus tik Donaldui Trumpui“.

Konservatorių parlamentaras Peteris Bone‘as, pasisakęs už „Brexit“, „BBC Radio 5 Live“ sakė esąs „itin patenkintas“ B. Johnsono sprendimu suspenduoti parlamentą ir tvirtino, kad šis sprendimas yra labiau susijęs su „parlamento sesijos atnaujinimu“, o ne su „Brexit“.

„Tokiu būdu nesistengiama išvengti „Brexit“ be susitarimo sustabdymo: jei vyriausybė norėtų tą padaryti, jiems reikėtų suspenduoti parlamentą iki spalio 31 dienos“, – sakė P. Bone‘as.

P. Bone‘as teigė, kad, kadangi parlamento darbas rugsėjo pabaigoje bet kokiu atveju stabdomas dėl partijų suvažiavimų, kitą mėnesį parlamentarai praras tik dvi posėdžiavimo dienas.

Jis pridūrė: „Kaip tą vertintume, tai nėra bandymas užkirsti kelią „Brexit“ be susitarimo. Juk laukia karalienės kalba. Mums to reikia, kad galėtume atnaujinti sesiją. Šiuo metu nėra atskirų parlamentarų įstatymų projektų, nėra opozicijos darbotvarkės dienų, nes jos baigėsi, nes sesija buvo per ilga. Kai tik prasidės nauja parlamento sesija, bus 13 atskirų parlamentarų įstatymų projektams skirtų penktadienių, bus atkurtos opozicijos darbotvarkės dienos“.

Didžiausios opozicinės Leiboristų partijos vicepirmininkas Tomas Watsonas pareiškė: „Šis žingsnis yra visiškai skandalingas kirtis mūsų demokratijai. Negalime leisti, kad tai nutiktų.“

„Visų parlamentų motina neleis jam atriboti tautos parlamento nuo rimčiausio mūsų šaliai sprendimo“, - tviteryje parašė liberalų demokratų atstovas spaudai „Brexit“ klausimais Tomas Brake'as, paminėdamas garsaus XIX a. britų politiko ir reformatoriaus Johno Brighto frazę, kurią šis ištarė turėdamas galvoje Angliją. Šis posakis dažnai vartojamas JK parlamentui apibūdinti.

„Jo karo paskelbimas bus sutiktas geležiniu kumščiu“, – pridūrė T. Brake'as.

Žaliųjų frakcijos parlamentarė parlamentarė Caroline Lucas pareiškė, kad B. Johnsono veiksmai pažeidžia konstituciją.

Liberalė demokratė Sarah Wollaston savo ruožtu sakė, kad premjeras elgiasi kaip „menkysta diktatorius“, o konservatorė Anna Soubry pareiškė, jog britų demokratijai „kelia grėsmę nuožmus ministras pirmininkas“.

B. Johnsonas laikosi pozicijos, kad Jungtinė Karalystė bet kokiu atveju – su vadinamąja skyrybų sutartimi ar be jos – turi spalio 31 dieną palikti ES.

Šešios opozicinės partijos antradienį pažadėjo siekti įstatymų pakeitimų, kad užkirstų kelią „Brexit“ be sutarties scenarijui.

Peticija prieš perkopė 175 tūkst. parašų

Peticija, raginanti vyriausybę nenutraukti parlamento darbo, jau surinko daugiau nei 175 tūkstančių parašų vos per keletą valandų. Peticijos tekste rašoma: „Parlamento darbas negali būti sustabdytas ar nutrauktas, nebent ir kol 50 straipsnio galiojimas bus užtektinai pratęstas arba Jungtinės Karalystės siekis pasitraukti iš ES bus atšauktas“.

Peticijos, kurios pasiekia daugiau nei 100 tūkst. parašų privalo būti svarstomos.

Parlamentarė, Škotijos nacionalinės partijos atstovė Joanna Cherry patvirtino kalbėjusi su savo teisininkų komanda apie tai, kaip pagreitinti veiksmus Škotijos teismuose, kurie turi prasidėti rugsėjo 6-ąją, kad būtų galima sukliudyti B. Johnsonui sustabdyti parlamento darbą.

Škotų politikas Ianas Murray sakė: „Škotijos nacionalinė partija padarys viską, ką tik gali, kad sustabdytų „Brexit“ ir užkirstų kelią „Brexit“ be susitarimo katastrofai. Gyvybiškai būtina, kad visų partijų parlamentarai skubiai susivienytų ir neleistų B. Johnsonui nuversti Škotijos ir Jungtinės Karalystės nuo prarajos krašto“.

Europos Komisija sako nekomentuosianti JK vidaus politikos procedūrų

Europos Sąjunga sako nekomentuosianti Jungtinės Karalystės vyriausybės sprendimo sustabdyti parlamento darbą.

Europos Komisijos atstovė Mina Andrejeva trečiadienį pareiškė, kad Bendrija „nekomentuoja mūsų valstybių narių vidaus politikos procedūrų“.

„Taip pat nespekuliuosime, ką tai galėtų reikšti galvojant apie būsimus žingsnius“, – pridūrė ji.

ES ir JK ieško būdų įveikti derybų aklavietę, dėl kurios yra iškilusi grėsmė, kad šaliai gali tekti spalio 31 dieną palikti Bendriją nesudarius susitarimo dėl tolesnių santykių.

JK derybininkas Davidas Frostas atvyko į Briuselį techninių derybų su diplomatais, kuriose bus bandoma pasiekti kokios nors pažangos.

M. Andrejeva sakė, kad ES vertins visus JK pasiūlymus, „suderinamus su“ išstojimo sutartimi, kurią Briuselis parengė su ankstesne britų premjere Theresa May.

Po Johnsono sprendimo – svaro kurso nuosmukis

Trečiadienį svaro sterlingų kursas dolerio ir euro atžvilgiu atžvilgiu smuko daugiau nei 1 proc. po to, kai Jungtinės Karalystės (JK) vyriausybė nusprendė iki spalio 14 d. sustabdyti parlamento veiklą.

Iškart po premjero Boriso Johnsono sprendimo svaro kursas dolerio atžvilgiu smuko 1,1 proc. iki 1,2157 dolerio už svarą. Svaro kursas euro atžvilgiu taip pat smuko iki 1,0977 euro už svarą. Kiek vėliau svaras atsigavo, tačiau jo kursas vis dar liko gerokai mažesnis nei antradienį.

B. Johnsonas trečiadienį paskelbė, kad parlamento veiklos įšaldymas bus pratęstas iki spalio 14 dienos – kai iki „Brexit“ termino bus likusios vos dvi savaitės.

Tradiciškai parlamento darbas būna sustabdytas tol, kol vyksta kasmetiniai pagrindinių trijų partijų suvažiavimai. Paskutinis jų – konservatorių kongresas – turėtų pasibaigti spalio 2 dieną. Šiemet parlamentarai į darbus sugrįš vėliau, nes įšaldymo laikotarpį vyriausybė nori pratęsti iki spalio 14 dienos.

Tai reiškia, kad parlamentarai vargu ar turės laiko priimti įstatymus, kurie užkirstų kelią premjerui spalio 31 dieną išvesti šalį iš ES be susitarimo.