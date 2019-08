Corbynas: „Brexit“ be sutarties iš tikrųjų yra „Brexit“ pagal susitarimą su Trumpu

Jungtinės Karalystės pagrindinės opozicinės Leiboristų partijos lyderis Jeremy Corbynas pirmadienį vėl perspėjo, kad šaliai gresia palikti Europos Sąjungą be jokio susitarimo.

Dienraščio „The Independent“ paskelbtame straipsnyje J. Corbynas rašo, kad ministras pirmininkas Borisas Johnsonas „meilinasi“ JAV prezidentui Donaldui Trumpui, „nes „Brexit“ be sutarties iš tikrųjų yra „Brexit“ pagal susitarimą su Trumpu“.

„Tai nesugrąžins suvereniteto – tai atiduos mus Trumpo ir JAV didžiųjų korporacijų malonei“, – pažymėjo J. Corbynas.

Leiboristų lyderio nuomone, geriausias būdas užkirsti tam kelią – pirmalaikiai parlamento rinkimai, bet jis taip pat teigė esąs atviras kitiems pasirinkimams.

Kai kurie parlamento nariai minėjo galimybę priimti įstatymą, turintį priversti vyriausybę atidėti „Brexit“.

„Tikiuosi, kad sugebėsime parengti gerą, veikiantį susitarimą ir patraukti į savo pusę kitus visame parlamente, įžvelgiančius iškritimo be jokios sutarties pavojų“, – rašo J. Corbynas.

Leiboristų lyderis paragino kitus opozicijos veikėjus ir proeuropietiškus nuosaikiuosius valdančiosios Konservatorių partijos narius į antradienį parlamente turinčias vykti derybas.

J. Corbynas sakė planuojąs kiek įmanoma greičiau inicijuoti balsavimą dėl nepasitikėjimo B. Johnsonu. Jis teigė, kad būtų pasiruošęs vadovauti laikinajai vyriausybe ir atidėti išstojimo iš ES terminą, jeigu šį balsavimą laimėtų.

Šiuo metu vasaros atostogų išėjęs Britanijos parlamentas susirinks tik kitą savaitę, bet prieš „Brexit“ nusistatę politikai svarsto įvairius planus nuo pat B. Johnsono atėjimo į valdžią praeitą mėnesį. Naujasis premjeras žada išvesti Britaniją iš ES spalio 31-ąją – su sutartimi arba be jos.

Vis dėlto B. Johnsonas sakė, kad viliasi pasiekti susitarimą su ES lyderiais.

Politinė aklavietė didina pirmalaikių rinkimų galimybę. Tokiam scenarijui ruošiasi įvairių politinių pakraipų atstovai.

Per gegužę vykusius Europos Parlamentus Jungtinėje Karalystėje geriausiai pasirodžiusi „Brexit“ partija, pasisakanti už išstojimą be sutarties, antradienį pristatys savo kandidatus per rinkimų kampanijos pradžios renginį.

Britanija per 2016 metais surengtą „Brexit“ referendumą nubalsavo išstoti iš Europos Sąjungos, bet buvo priversta dukart atidėti pasitraukimo datą, parlamentui nepritarus susitarimui su Briuseliu, kurį sudarė B. Johnsono pirmtakė Theresa May.

„Jeremy Corbyno Leiboristų partija darys bet ką, kad pamėgintų užblokuoti pokyčius, už kuriuos per referendumą nubalsavo Britanijos žmonės“, – sakoma Konservatorių partijos pranešime.

„Tik Borisas Johnsonas ir konservatoriai gali užtikrinti lyderystę, kurios reikia JK, kad „Brexit“ įvyktų iki spalio 31-osios – kad ir kokios būtų aplinkybės“, – pabrėžiama pareiškime.