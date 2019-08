Piloto lėktuvas prieš kelias dienas sudužo Kalifornijos pakrantės vandenyse.

„Tai buvo mano pirmas skrydis naujuoju lėktuvu, – pasakojo D. Leshas laidai „Today“. – Norėjau nuskristi į Vakarinę pakrantę... nufotografuoti keletą nuotraukų savo socialiniams kanalams ir savo kompanijos socialiniams kanalams, taip pat norėjome nufotografuoti naująjį lėktuvą.“

Deja, lėktuvas staiga prarado visas galias.

#NEW video of David Lesh’s rescue. @USCG says, “What was truly amazing about tonight was there was another aircraft on-scene that quickly responded.” Lesh’s friend circled the two until help arrived. Talk about teamwork. #abc7now pic.twitter.com/lQtmzKZ0dL