Tačiau socialinių tinklų vartotojai abiejose Lamanšo sąsiaurio pusėse, Didžiosios Britanijos premjero veiksmus išvadinę įžeidžiančiais, galėjo padaryti skubotas išvadas.

Pasirodžiusiame vaizdo įraše matyti, kad B. Johnsonas atsakė į šeimininko pokštą.

Emmanuelis Macronas, panašu, pasakė, jog stalelis gali būti naudojamas ir kaip suoliukas kojoms, o tuomet B. Johnsonas kilstelėjo dešiniąją koją.

WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4