Merkel švelnina išsakytą poziciją dėl „Brexit“

Vokietijos kanclerė Angela Merkel ketvirtadienį patikslino, kad jos pareiškimas, jog ginčas dėl „Brexit“ turi būti išspręstas per 30 dienų, neturėtų būti interpretuojamas kaip griežtas terminas.

Per vizitą Nyderlanduose A. Merkel žurnalistams paaiškino, kad „geriau būtų sakyti, kad tai galima būtų pasiekti iki spalio 31 dienos“.

„Taigi, esmė ne 30 dienų – [šis pareiškimas] tebuvo alegorija faktui, kad tai galima padaryti per trumpą laiką“, – pridūrė kanclerė.

Per trečiadienį vykusias derybas su Jungtinės Karalystės premjeru Borisu Johnsonu išsakytas A. Merkel pareiškimas, kad nesutarimai dėl Britanijos išstojimo iš Europos Sąjungos turėtų būti išspręsti per 30 dienų, kai kurių komentatorių buvo perteiktas kaip griežtas terminas šios šalies lyderiui.

B. Johnsonas siekia, kad JK išstotų iš Bendrijos iki spalio 31 dienos – pasiekus sprendinį dėl daugiausiai ginčų keliančio Airijos sienos klausimo arba be jo.

A. Merkel pareiškė, kad ji paminėjo naują terminą, „nes Didžioji Britanija sako, kad norėtų išstoti iš Europos Sąjungos spalio 31 dieną“.

„Iki to laiko turime dirbti šiuo klausimu – dirbti, jeigu bus abiejų šalių noras“, – pridūrė ji.

Pasak Vokietijos lyderės, siekiama surasti tokį sprendinį, kad abi šalys gerbtų prieš du dešimtmečius pasiektą taikos susitarimą Britanijai priklausančioje Šiaurės Airijos provincijoje ir kad „tuo pačiu metu galėtume užtikrinti (ES) vidaus rinkos vientisumą“.

Trečiadienio vakarą Berlyne A. Merkel įžiebė Londonui ryškiausią per kelias pastarąsias savaites vilties kibirkštėlę savo žodžiais: „Sakėme, kad veikiausiai surasime (išeitį) per dvejus metus, bet galbūt galėtume tai padaryti per ateinančias 30 dienų, kodėl gi ne?“

Ant kortos pastatyta vadinamoji apsidraudžiamoji priemonė (backstop), turinti užtikrinti, kad po JK išstojimo iš ES siena tarp Šiaurės Airijos ir Airijos Respublikos išliks atvira.

B. Johnsonas sako, kad ši priemonė yra „antidemokratiška“ ir pažeidžia Didžiosios Britanijos suverenitetą, nes dėl jos Londonas pereinamuoju laikotarpiu turės taikytis prie ES nuostatų.

Ketvirtadienį po A. Merkel komentarų ir Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono pritarimo „Brexit“ derybų pratęsimui, svaro kursas pakilo vienu procentu.

Kita vertus, Paryžiuje susitikęs su B. Johnsonu E. Macronas atmetė galimybę pasiekti didesnių kompromisų.