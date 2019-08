Iškart po „Brexit“ žada radikalų sprendimą, kuris paveiks visą Europą

Jungtinė Karalystė pirmadienį pranešė panaikinsianti laisvo judėjimo režimą iš Europos Sąjungos atvykstantiems žmonėms nuo pat spalio 31-osios, kai šalis išstos iš Bendrijos.

Toks pareiškimas žymi pasikeitusią Britanijos poziciją šiuo klausimu, vyriausybės vairą perėmus ministrui pirmininkui Borisui Johnsonui.

„Šiuo metu taikoma judėjimo laisvė baigsis spalio 31-ąją, kai JK paliks ES“, – sakė viena Dauningo gatvės atstovė.

Ji pridūrė, kad vyriausybė planuoja „griežtesnes kriminalistines taisykles į JK atvykstantiems žmonėms“, ruošiantis įvesti naują griežtesnę tvarką.

„Šiuo metu derinamos detalės dėl kitų pakeitimų, įsigaliosiančių spalio 31-ąją pagal naują imigracijos sistemą“, – sakė atstovė.

Šis pranešimas nuskambėjo tvyrant nuogąstavimams, kad Britanija po pustrečio mėnesio paliks 28 šalių bloką be jokios sutarties dėl tolesnių santykių.

Šiuo metu apie 3,6 mln. Britanijoje gyvenančių ES šalių piliečių yra informuoti, kad jie turi prašytis „nuolatinių gyventojų statuso“ pagal Vidaus reikalų ministerijos schemą, pradėtą įgyvendinti dar vadovaujant B. Johnsono pirmtakei Theresai May.

Iki šiol tokius prašymus pateikė tik apie milijonas žmonių.

Th. May vyriausybė sausį sakė, kad „Brexit“ be sutarties atveju laisvo judėjimo režimą užbaigs „kiek įmanoma greičiau“, bet leis ES piliečiams nevaržomai atvykti „tik pereinamuoju laikotarpiu“.

Šią tvarką turintys nustatyti teisės aktai šiuo metu yra įstrigę Bendruomenių Rūmuose, įstatymų leidėjams nesugebant išeiti iš aklavietės dėl „Brexit“.

B. Johnsonas sakė pageidaujantis, kad po „Brexit“ būtų įvesta sistema, pagal kurią būtų leidžiama atvykti pageidaujamas profesijas įgijusiems imigrantams, bet Dauningo dar nėra atskleidusi išsamių detalių.

ES piliečiams atstovaujantys kritikai tvirtina, kad premjeras mėgina apeiti parlamento priežiūrą ir įvesti savo pageidaujamą tvarką naujiems atvykėliams po „Brexit“. Be to, baiminamasi, kad gali per klaidą nukentėti asmenys, šiuo metu jau gyvenantys Britanijoje.

„Staigus judėjimo laisvės panaikinimas spalio 31-ąją vestų prie masinės diskriminacijos prieš, potencialiai, daugiau kaip 2 mln. Es piliečių“, – per tviterį parašė lobistinė grupė „the3million“ ir pavadino šį žingsnį „beatodairišku“.