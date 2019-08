Zelenskis pasirašė įsaką, supaprastinantį Ukrainos pilietybės suteikimą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė įsaką, supaprastinantį Ukrainos pilietybės suteikimą.

Remiantis atitinkamais dokumentais, į Ukrainos piliečio statusą gali pretenduoti Rusijos Federacijos piliečiai, tapę „persekiojimo politiniais pagrindais“ aukomis.

Be to, pilietybę galės gauti kiti užsieniečiai ir asmenys be pilietybės, gynę Ukrainą.