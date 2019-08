Europoje užfiksuotas neįprastas meteorologinis reiškinys, skaičiuojami nuostoliai

Liuksemburgo premjeras Xavier Bettelis sekmadienį pažadėjo, kad žmonėms, kurių namus apgadino arba sugriovė retas viesulas, bus suteikta finansinė pagalba.

Laikraštis „Tageblatt“ nurodė, kad nukentėjusieji artimiausiu laiku galės užpildyti prašymo formas vyriausybės tinklalapyje.

„Esame pasiruošę prisiimti atsakomybę“, – leidinys citavo ministrą pirmininką.

Penktadienį siautęs viesulas sužeidė 19 žmonių. Kaip rašo „Tageblatt“, vienas iš dviejų sunkiai nukentėjusių asmenų yra patyręs širdies smūgį ir tebėra kritinės būklės.

Audros paliktas nuolaužas valyti buvo pasiųsti šimtai ugniagesių, karių, policininkų ir savanorių.

Laikraštis pridūrė, kad viesulas apgadino iš viso 314 pastatų ir kad 80 namų tapo netinkami gyventi žmonėms.

Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti, kaip smarkus sūkurys plėšia stogus ir laužo medžių šakas, kelia į orą nuolaužas.

Viesulas, kurio vėjo greitis, kaip nurodė meteorologijos tarnyba, buvo 128 km per valandą, penktadienį vakare praslinko per miestelius tarp Belgijos ir Prancūzijos sienų.

Liuksemburgo vyriausybė, paskelbusi nukentėjusiųjų skaičių, įkūrė grupę stichijos padariniams likviduoti.

Paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose taip pat matyti užblokuoti keliai ir apgadintos transporto priemonės.

Vietos ugniagesių tarnyba nurodė, kad kai kur prevenciškai buvo išjungtas elektros tiekimas.

Penktadienį vėlai vakare viesulas taip pat siautė Prancūzijos teritorijoje ir apgadino namų Merto ir Mozelio regione, bet pranešimų apie sužeistus žmones negauta, nurodė vietos tarnybos.

Viesulai Europoje yra neįprastas meteorologinis reiškinys. Žemyne daug dažniau siaučia smarkios vėtros, taip pat galinčios sukelti pavojų žmonių gyvybėms ir pridaryti žalos.

Yesterday #Luxembourg, #Pétange experienced probably its first ever F2! Terrifying videos! Some hundred homes are lost & total damage to other property! #Tornado https://t.co/xgoyITQHPH pic.twitter.com/2xa9xm7YC4 — Guy Schumann (@guy_schumann) August 10, 2019

Tornado removing a roof today in views from #Luxembourg, injuring seven people and damaging homes and cars. #tornado #weather #severeweather

🎥 Yves Reiff/Facebook pic.twitter.com/PchVxmVTlT

— Life With Weather (@LifeWithWeather) August 10, 2019



Penktadienį viesulas užgriuvo Amsterdamą, šiaurinėje Europos dalyje siaučiant stiprioms audroms.

Mėgėjiškame vaizdo įraše užfiksuotas retas tornado šėlsmas Amsterdame penktadienį vakare.



Nė vienas žmogus nebuvo sužeistas, tačiau gauta nemažai pranešimų apie šiam regionui nebūdingų audrų nuostolius.

„Twitter“ paskelbtose nuotraukose matyti didžiulė praslinkusios audros padaryta žala.

AFP duomenimis, penktadienio vakarą tornadas pasiekė Prancūziją ir apgadino namus Merto ir Mozelio regione. Vietos priešgaisrinės tarnybos darbuotojai „Twitter“ rašė, kad smarkus vėjas užgriuvo Longwy, Herserange ir Saulnes komunas ir įspėjo gyventojus „saugotis krintančių daiktų“.

Rytinėje Prancūzijos dalyje tornadas buvo ramesnis, tačiau vietos žiniasklaida pranešė, kad apgadinta dešimtys namų stogų ir automobilių Longwy ir Herserange komunose.